Осужденный за взятку экс-майор пермского УФСБ намерен уйти на СВО

Бывший сотрудник УФСБ России по Пермскому краю Григорий Царегородцев готов подписать контракт с Министерством обороны. На передовой осужденный за взятки от хакеров экс-майор рассчитывает стать штурмовиком, сообщает telegram-канал «Погоны и галстуки».
«Есть мнение, что Царегородцев попадет именно в штурмовое подразделение. Он, в принципе, и собирался на фронт, не отказывался. Настроен решительно», — передает «Погоны и галстуки» со ссылкой на инсайдеров.
В декабре 2024 года Царегородцев получил восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 160 млн рублей. У него конфисковали элитный Mercedes, 52 тысячи долларов, золотые слитки, двухкомнатную квартиру в Перми, машиноместо и три земельных участка в Пермском районе. Также в пользу государства взыскали 137 млн рублей.
Следствие доказало, что осужденный получал от хакеров деньги в обмен на покровительство. Сам Царегородцев заявлял, что обманул хакеров и не собирался им помогать. Он признавал только вину в мошенничестве, а дело просил переквалифицировать.
Еще до вынесения приговора бывший сотрудник УФСБ сообщил о подписании контракта с Минобороны России. Вероятно, именно с этим решением связан отказ обжаловать вердикт суда.
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