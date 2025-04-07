В Тюмени за десятки миллионов продают медицинский центр. Фото

Тюменский бизнесмен продает медицинский центр стоимость 51 миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В медицинском центре принимают как детские, так и взрослые врачи
В медицинском центре принимают как детские, так и взрослые врачи Фото:

Тюменский предприниматель выставил на продажу медицинский центр, который работает в городе с 2017 года. За готовый действующий бизнес его владелец желает получить 51,5 миллиона рублей, гласит объявление на частной доске. 

«Продается дeйствующий мeдицинский центр в двухэтaжном здaнии. Выгодно расположен в Центральном районе города в относительно тихом месте. Стоимость продажи — 51,5 миллиона рублей», — говорится в объявлении.

Отмечается, что владелец готов предоставить реальному покупателю любые документы и финансовые отчеты. При этом причина продажи не уточняется, оперативно связаться с продавцом URA.RU не удалось. По данным биржи «бизнес-маркет», наиболее частыми причинами продажи в Тюмени являются усталость или разделение интересов владельцев бизнеса. «Нередко также предприниматели переезжают в другие регионы, чтобы сменить регион и сферу деятельности», — сообщил URA.RU руководитель биржи Андрей Попов.

Анализ доски объявлений показал, что медицинские центры — один из самых редко продаваемых бизнесов в Тюмени. В настоящий момент на сайте опубликовано всего три таких объявления. Ранее сообщалось, что предприниматели чаще всего продают цветочные салоны и точки общепита.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский предприниматель выставил на продажу медицинский центр, который работает в городе с 2017 года. За готовый действующий бизнес его владелец желает получить 51,5 миллиона рублей, гласит объявление на частной доске.  «Продается дeйствующий мeдицинский центр в двухэтaжном здaнии. Выгодно расположен в Центральном районе города в относительно тихом месте. Стоимость продажи — 51,5 миллиона рублей», — говорится в объявлении. Отмечается, что владелец готов предоставить реальному покупателю любые документы и финансовые отчеты. При этом причина продажи не уточняется, оперативно связаться с продавцом URA.RU не удалось. По данным биржи «бизнес-маркет», наиболее частыми причинами продажи в Тюмени являются усталость или разделение интересов владельцев бизнеса. «Нередко также предприниматели переезжают в другие регионы, чтобы сменить регион и сферу деятельности», — сообщил URA.RU руководитель биржи Андрей Попов. Анализ доски объявлений показал, что медицинские центры — один из самых редко продаваемых бизнесов в Тюмени. В настоящий момент на сайте опубликовано всего три таких объявления. Ранее сообщалось, что предприниматели чаще всего продают цветочные салоны и точки общепита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...