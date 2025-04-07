Тюменский предприниматель выставил на продажу медицинский центр, который работает в городе с 2017 года. За готовый действующий бизнес его владелец желает получить 51,5 миллиона рублей, гласит объявление на частной доске.
«Продается дeйствующий мeдицинский центр в двухэтaжном здaнии. Выгодно расположен в Центральном районе города в относительно тихом месте. Стоимость продажи — 51,5 миллиона рублей», — говорится в объявлении.
Отмечается, что владелец готов предоставить реальному покупателю любые документы и финансовые отчеты. При этом причина продажи не уточняется, оперативно связаться с продавцом URA.RU не удалось. По данным биржи «бизнес-маркет», наиболее частыми причинами продажи в Тюмени являются усталость или разделение интересов владельцев бизнеса. «Нередко также предприниматели переезжают в другие регионы, чтобы сменить регион и сферу деятельности», — сообщил URA.RU руководитель биржи Андрей Попов.
Анализ доски объявлений показал, что медицинские центры — один из самых редко продаваемых бизнесов в Тюмени. В настоящий момент на сайте опубликовано всего три таких объявления. Ранее сообщалось, что предприниматели чаще всего продают цветочные салоны и точки общепита.
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