Военный эксперт назвал последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве

Удар по заводу «Антонов» в Киеве чувствителен для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он уточнил, что сейчас там производятся беспилотники.
«Это чувствительно для ВСУ. Это одно из важнейших предприятий Украины», — рассказал Дандыкин. Ранее ВС РФ сообщили оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ было нанесено поражение авиационному предприятию ВПК Украины. Военкор Евгений Лисицын уточнял, что удар был нанесен «Геранями» по заводу «Антонов» в Киеве. В 2023 году на этом предприятии запустили активное производство БПЛА.
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