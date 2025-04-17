Путин наградил пермячку за трудовые успехи

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Ей объявлена благодарность президента РФ
Ей объявлена благодарность президента РФ Фото:

Владимир Путин наградил жительницу Пермского края за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявлена благодарность президента РФ „За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу“ Ефимовой Марине Владимировне. Она является распределителем работ производственной базы путевой машинной станции №168 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО „РЖД“ (Пермский край)», — говорится в указе. 

Ранее URA.RU сообщило, что Путин наградил министра образования и науки Пермского края Раису Кассину знаком отличия. Чиновница удостоилась награды за безупречную службу.

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Владимир Путин наградил жительницу Пермского края за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявлена благодарность президента РФ „За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу“ Ефимовой Марине Владимировне. Она является распределителем работ производственной базы путевой машинной станции №168 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО „РЖД“ (Пермский край)», — говорится в указе.  Ранее URA.RU сообщило, что Путин наградил министра образования и науки Пермского края Раису Кассину знаком отличия. Чиновница удостоилась награды за безупречную службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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