Путин наградил пермячку за трудовые успехи

Владимир Путин наградил жительницу Пермского края за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Объявлена благодарность президента РФ „За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу“ Ефимовой Марине Владимировне. Она является распределителем работ производственной базы путевой машинной станции №168 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО „РЖД“ (Пермский край)», — говорится в указе.
Ранее URA.RU сообщило, что Путин наградил министра образования и науки Пермского края Раису Кассину знаком отличия. Чиновница удостоилась награды за безупречную службу.
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