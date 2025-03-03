Путин наградил пермского министра образования Кассину за безупречную госслужбу

Президент России Владимир Путин 3 марта подписал указ о присвоении пермскому министру государственной награды. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Министр образования и науки Пермского края награждается за многолетнюю безупречную государственную службу. Ей присуждается знак отличия „За безупречную службу ХХХ лет“», — говорится в указе.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин отметил работу трех жителей Пермского края. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» получил председатель Пермской региональной организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова. Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено вице-президенту Пермской краевой федерации велосипедного спорта Геннадию Ижболдину. Директор Чайковского музыкального училища Розалия Болтаева удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ».
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