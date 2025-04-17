17 апреля 2025

Тюменский олигарх заработал полмиллиарда рублей на яйцах

Тюменская птицефабрика «Пышминская» увеличила прибыль в два раза год к году
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Шевчик владеет 47% акций птицефабрики «Пышминская» в Тюменской области
Владимир Шевчик владеет 47% акций птицефабрики «Пышминская» в Тюменской области Фото:

Птицефабрика «Пышминская» (Тюменская область), одним из ключевых акционеров которой является местный олигарх, бизнесмен Владимир Шевчик, нарастила прибыль почти в два раза. Таковы итоги финансовой отчетности по результатам работы в 2024 году.

«Объект — ЗАО Птицефабрика „Пышминская“. Доходы в 2024 году составили 3,13 миллиарда рублей. Расходы — 2,63 миллиона рублей. Чистая прибыль предприятия по итогам 2024 финансового года составила 495,4 миллиона рублей», — гласит бухгалтерская отчетность.

Отмечается, что уставный капитал птицефабрики составляет 182 тысячи рублей, а стоимость активов компании превышает 3,5 миллиарда рублей. Ключевым акционером компании с долей в 47% является бизнесмен Владимир Шевчик, которому принадлежит холдинг «Сибинтел», аквапарк «ЛетоЛето» и другие предприятия в Тюменской области.

Остальные два акционера — Александр Низамов и Ангелина Дудина — также ранее выступали учредителями различных компаний, часть из которых также связана с бизнес-империей Шевчика. В частности, Дудина указана как бывший учредитель компаний «Парк Горького» и «Таавт», которыми сейчас на 100% владеет основатель «Сибинтела».

Ранее URA.RU рассказало, что крупнейший тюменский агрохолдинг перестал получать прибыль. «Юбилейный» по итогам 2024 года отчитался о нулевых прибылях и убытках.

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Птицефабрика «Пышминская» (Тюменская область), одним из ключевых акционеров которой является местный олигарх, бизнесмен Владимир Шевчик, нарастила прибыль почти в два раза. Таковы итоги финансовой отчетности по результатам работы в 2024 году. «Объект — ЗАО Птицефабрика „Пышминская“. Доходы в 2024 году составили 3,13 миллиарда рублей. Расходы — 2,63 миллиона рублей. Чистая прибыль предприятия по итогам 2024 финансового года составила 495,4 миллиона рублей», — гласит бухгалтерская отчетность. Отмечается, что уставный капитал птицефабрики составляет 182 тысячи рублей, а стоимость активов компании превышает 3,5 миллиарда рублей. Ключевым акционером компании с долей в 47% является бизнесмен Владимир Шевчик, которому принадлежит холдинг «Сибинтел», аквапарк «ЛетоЛето» и другие предприятия в Тюменской области. Остальные два акционера — Александр Низамов и Ангелина Дудина — также ранее выступали учредителями различных компаний, часть из которых также связана с бизнес-империей Шевчика. В частности, Дудина указана как бывший учредитель компаний «Парк Горького» и «Таавт», которыми сейчас на 100% владеет основатель «Сибинтела». Ранее URA.RU рассказало, что крупнейший тюменский агрохолдинг перестал получать прибыль. «Юбилейный» по итогам 2024 года отчитался о нулевых прибылях и убытках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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