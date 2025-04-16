Крупнейший тюменский агрохолдинг перестал получать прибыль

Крупнейший тюменский агрохлодинг «Юбилейный» отчитался о нулевой доходности по итогам 2024 финансового года. Данные содержатся в бухгалтерской отчетности, представленной в госреестре финансовых документов компаний.
«Финансовые итоги 2024 года. Прибыль предприятия по всем кодам — отсутствует. Расходы по всем кодам отсутствуют. Чистая прибыль предприятия нулевая», — гласит отчет в госреестре бухгалтерской отчетности.
При этом в предыдущие годы агрохолдинг стабильно наращивал прибыль. Так, по итогам финансового 2023 года компания заработала почти 1,5 миллиарда рублей. А сумма уплаченных за 2023 год налогов составила по данным сайта ФНС 673,8 миллиона рублей.
Также на сайте госреестра содержится аудиторское заключение, подписанное директором аудиторской компании «Агропромаудит». Этот документ утверждает, что проверенная бухгалтерская отчетность «Юбилейного» за 2024 год является достоверной и отражает реально финансовое состояние компании.
Ранее стало известно, что один из ключевых активов «Юбилейного», «Ишимский мясокомбинат», второй год не может выйти из убытков. Кроме мясокомбината в состав «Юбилейного» входит еще несколько крупных компаний, ведущих экспортную деятельность.
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