В Пермь зайдет федеральная сеть онлайн-доставки продуктов «Яндекс.Лавка»

В мае 2025 года в Перми заработает «Яндекс.Лавка» — сервис мгновенной доставки продуктов. Компания начала набирать курьеров, предлагая им зарплату до 128 тысяч рублей в месяц и гибкий график. Это первый собственный запуск сервиса в городе, сообщают СМИ.
«Сервис быстрой доставки продуктов „Яндекс.Лавка“ в мае начнет работу в Перми. Компания самостоятельно, не по франшизе, запускает сервис в трех новых городах: Перми, Сочи и Воронеже. В подмосковных городах доставка будет работать по франшизе», — пишет издание «Пятница» со ссылкой на собственные источники.
Сейчас компания набирает велокурьеров. Новым сотрудникам предлагают бесплатный велосипед, приветственный бонус до 15 тысяч рублей за ожидание старта работы, а также гибкий график. Оплата труда включает почасовую ставку и дополнительные выплаты за каждый выполненный заказ. По данным работодателя, курьеры смогут зарабатывать до 4 тысяч рублей за смену, а месячный доход может достигать 81-128 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что федеральная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» откроет пекарню в Перми. Также компания анонсировала анонсировала запуск сервиса доставки горячей еды.
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