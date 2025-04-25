25 апреля 2025

В Пермь зайдет федеральная сеть онлайн-доставки продуктов «Яндекс.Лавка»

«Яндекс Лавка» ищет курьеров в Перми: зарплата до 128 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сервис планируется запустить в мае (архивное фото)
Сервис планируется запустить в мае (архивное фото) Фото:

В мае 2025 года в Перми заработает «Яндекс.Лавка» — сервис мгновенной доставки продуктов. Компания начала набирать курьеров, предлагая им зарплату до 128 тысяч рублей в месяц и гибкий график. Это первый собственный запуск сервиса в городе, сообщают СМИ. 

«Сервис быстрой доставки продуктов „Яндекс.Лавка“ в мае начнет работу в Перми. Компания самостоятельно, не по франшизе, запускает сервис в трех новых городах: Перми, Сочи и Воронеже. В подмосковных городах доставка будет работать по франшизе», — пишет издание «Пятница» со ссылкой на собственные источники.

Сейчас компания набирает велокурьеров. Новым сотрудникам предлагают бесплатный велосипед, приветственный бонус до 15 тысяч рублей за ожидание старта работы, а также гибкий график. Оплата труда включает почасовую ставку и дополнительные выплаты за каждый выполненный заказ. По данным работодателя, курьеры смогут зарабатывать до 4 тысяч рублей за смену, а месячный доход может достигать 81-128 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что федеральная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» откроет пекарню в Перми. Также компания анонсировала анонсировала запуск сервиса доставки горячей еды.

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В мае 2025 года в Перми заработает «Яндекс.Лавка» — сервис мгновенной доставки продуктов. Компания начала набирать курьеров, предлагая им зарплату до 128 тысяч рублей в месяц и гибкий график. Это первый собственный запуск сервиса в городе, сообщают СМИ.  «Сервис быстрой доставки продуктов „Яндекс.Лавка“ в мае начнет работу в Перми. Компания самостоятельно, не по франшизе, запускает сервис в трех новых городах: Перми, Сочи и Воронеже. В подмосковных городах доставка будет работать по франшизе», — пишет издание «Пятница» со ссылкой на собственные источники. Сейчас компания набирает велокурьеров. Новым сотрудникам предлагают бесплатный велосипед, приветственный бонус до 15 тысяч рублей за ожидание старта работы, а также гибкий график. Оплата труда включает почасовую ставку и дополнительные выплаты за каждый выполненный заказ. По данным работодателя, курьеры смогут зарабатывать до 4 тысяч рублей за смену, а месячный доход может достигать 81-128 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что федеральная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» откроет пекарню в Перми. Также компания анонсировала анонсировала запуск сервиса доставки горячей еды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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