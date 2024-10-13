В Перми известная сеть магазинов здорового питания откроет пекарню

Название нового проекта и дата открытия пока неизвестны
Федеральная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» планирует открыть пекарню в Перми. Точная дата запуска проекта и место его расположения неизвестны.
«Кафе откроется в ближайшее время. Другие подробности проекта пока не раскрываются», — пишет «Текст» со ссылкой на «ВкусВилл».
Сеть магазинов «ВкусВилл» позиционирует себя как супермаркеты здорового питания. В ассортименте — готовая еда и продукты, выпускаемые под собственной маркой. Ранее компания анонсировала запуск сервиса доставки горячей еды в Перми.
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