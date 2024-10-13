13 октября 2024
12 октября 2024

В Перми известная сеть магазинов здорового питания откроет пекарню

В Перми «ВкусВилл» запустит кафе-пекарню
© Служба новостей «URA.RU»
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Название нового проекта и дата открытия пока неизвестны
Название нового проекта и дата открытия пока неизвестны Фото:

Федеральная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» планирует открыть пекарню в Перми. Точная дата запуска проекта и место его расположения неизвестны.

«Кафе откроется в ближайшее время. Другие подробности проекта пока не раскрываются», — пишет «Текст» со ссылкой на «ВкусВилл».

Сеть магазинов «ВкусВилл» позиционирует себя как супермаркеты здорового питания. В ассортименте — готовая еда и продукты, выпускаемые под собственной маркой. Ранее компания анонсировала запуск сервиса доставки горячей еды в Перми.

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Федеральная сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» планирует открыть пекарню в Перми. Точная дата запуска проекта и место его расположения неизвестны. «Кафе откроется в ближайшее время. Другие подробности проекта пока не раскрываются», — пишет «Текст» со ссылкой на «ВкусВилл». Сеть магазинов «ВкусВилл» позиционирует себя как супермаркеты здорового питания. В ассортименте — готовая еда и продукты, выпускаемые под собственной маркой. Ранее компания анонсировала запуск сервиса доставки горячей еды в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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