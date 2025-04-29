Правительство Украины назначило трех новых заместителей министра обороны

Украинское правительство объявило о назначении трех новых заместителей министра военного ведомства страны. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.
«Решением кабинета министров Украины сегодня первым заместителем министра обороны назначен Сергей Боев. До этого он был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств», — рассказал Умеров на своей странице в соцсети Facebook (владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России).
Как сообщил Умеров, на пост заместителя министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов, ранее возглавлявший Главное управление логистики Генерального штаба ВСУ. Третьим заместителем министра стал Александр Козенко, который с 2023 года занимал должность советника министра обороны.
Умеров также проинформировал, что Сергей Мельник завершил работу в должности заместителя министра обороны Украины. По его словам, Мельник продолжит деятельность в другой сфере, где его профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему укреплению государства.
О том, что Умеров планирует уволить своего первого заместителя Ивана Гаврилюка, стало известно в начале апреля, передает «Царьград». Сообщается, что данное решение может усугубить существующие трудности в министерстве, которое уже оказалось втянутым в коррупционные скандалы.
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