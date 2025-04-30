На участке главной трассы ЯНАО почти на полгода ввели ограничения

На 481-ом километре трассы Сургут-Салехард вводится реверсивное движение. Ограничение продлится с 1 мая по 30 сентября, сообщили в мэрии Губкинского (ЯНАО).
«Уважаемые губкинцы! С 1 мая по 30 сентября 2025 года… на 481 километре участка автомобильной дороги Сургут — Салехард (путепровод над железной дорогой в районе Пурпе) будет введено реверсивное движение», — написано в telegram-канале администрации.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. В мэрии просят отнестись с пониманием к неудобствам и быть внимательными на дороге.
В ночь с четверга на пятницу, 2 мая, в 00:00, закроется главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Движение для всех транспортных средств будет запрещено.
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