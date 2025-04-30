30 апреля 2025

На участке главной трассы ЯНАО почти на полгода ввели ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения связаны с проведением ремонтных работ
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ Фото:

На 481-ом километре трассы Сургут-Салехард вводится реверсивное движение. Ограничение продлится с 1 мая по 30 сентября, сообщили в мэрии Губкинского (ЯНАО).

«Уважаемые губкинцы! С 1 мая по 30 сентября 2025 года… на 481 километре участка автомобильной дороги Сургут — Салехард (путепровод над железной дорогой в районе Пурпе) будет введено реверсивное движение», — написано в telegram-канале администрации.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. В мэрии просят отнестись с пониманием к неудобствам и быть внимательными на дороге.

В ночь с четверга на пятницу, 2 мая, в 00:00, закроется главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Движение для всех транспортных средств будет запрещено.

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На 481-ом километре трассы Сургут-Салехард вводится реверсивное движение. Ограничение продлится с 1 мая по 30 сентября, сообщили в мэрии Губкинского (ЯНАО). «Уважаемые губкинцы! С 1 мая по 30 сентября 2025 года… на 481 километре участка автомобильной дороги Сургут — Салехард (путепровод над железной дорогой в районе Пурпе) будет введено реверсивное движение», — написано в telegram-канале администрации. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. В мэрии просят отнестись с пониманием к неудобствам и быть внимательными на дороге. В ночь с четверга на пятницу, 2 мая, в 00:00, закроется главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Движение для всех транспортных средств будет запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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