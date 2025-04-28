В ЯНАО закрывается ледовая переправа через Обь

В ночь с четверга на пятницу, 2 мая, в 00:00, закроется главная ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Движение для всех транспортных средств будет запрещено, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Переправа сейчас открыта для всех автомобилей весом до 20 тонн. Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасный проезд, но погода играет свою роль и ограничения для моноприводных автомобилей могут быть введены в любой момент», — прокомментировал Тимур Валеев, главный специалист отдела технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных окружной дорожной дирекции.
Со 2 мая между Салехардом и Лабытнанги начнут курсировать суда на воздушной подушке. Первый рейс запланирован на 6:45 утра, последний — в 23:00. Первый рейс отправится из Лабытнанги. Стоимость проезда составит 180 рублей для взрослых, 90 рублей для детей и 18 рублей за провоз 10 килограммов багажа.
«Суда на воздушных подушках выйдут в работу сразу после закрытия движения по переправе, но стоит отметить, что при неблагоприятных погодных условиях: ветер 12 и более метров в секунду, и ограниченная видимость, менее 1 км, в целях обеспечения безопасности рейсы не выполняются», — сообщил начальник отдела развития водного транспорта профильного департамента ЯНАО Алексей Костогрыз.
После закрытия переправы специалисты будут следить за соблюдением запрета на выход людей и техники на лед. А также проводить разъяснительную работу с населением.
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