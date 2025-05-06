Ликвидирован один из напавших на полицейских в Махачкале

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Преступники напали на полицейских, после чего попытались скрыться с места происшествия
Преступники напали на полицейских, после чего попытались скрыться с места происшествия Фото:

В Махачкале пятого мая неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции, патрулирующим город. По информации пресс-службы Следственного управления СК РФ по Дагестану, один из нападавших был ликвидирован.

«Один из нападавших был ликвидирован, другой ранен, находится в медучреждении», — рассказали в СК, пишут РИА Новости. Пресс-служба МВД Дагестана опровергла сообщения о четырех нападавших, уточнив, что преступников было двое.

Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, преступники напали на полицейских, завладели их стрелковым оружием и служебным автомобилем, после чего попытались скрыться с места происшествия. В результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу. Кроме того, пострадали трое гражданских лиц, среди которых оказалась 17-летняя девушка.

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В Махачкале пятого мая неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции, патрулирующим город. По информации пресс-службы Следственного управления СК РФ по Дагестану, один из нападавших был ликвидирован. «Один из нападавших был ликвидирован, другой ранен, находится в медучреждении», — рассказали в СК, пишут РИА Новости. Пресс-служба МВД Дагестана опровергла сообщения о четырех нападавших, уточнив, что преступников было двое. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, преступники напали на полицейских, завладели их стрелковым оружием и служебным автомобилем, после чего попытались скрыться с места происшествия. В результате нападения погибли двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу. Кроме того, пострадали трое гражданских лиц, среди которых оказалась 17-летняя девушка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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