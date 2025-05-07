Друг пропавшего мужа Кати Лель раскрыл подробности его исчезновения

Новость о том, что бывший муж Кати Лель Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции, взбудоражила светскую тусовку. В шоу-бизнесе говорят, что экс-супруг исполнительницы хита «Мой мармеладный» утонул в Ницце, куда уехал в начале апреля. Друг Игоря, известный шансонье Евгений Кемеровский рассказал корреспонденту URA.RU, что незадолго до исчезновения экс-супруг Лель прислал ему видео, в котором пожаловался на ледяную воду.
«Игорь действительно уехал в Ниццу, — рассказывает подробности Евгений. — Мне кажется, он утонул. У меня есть видео, где он плавает и говорит: „Вода холодная“. Потом он, наверное, пошел еще плавать и… все».
С Игорем Кемеровский дружил долгие годы. О нем известный шансонье, написавший Кате Лель один из главных хитов — «Я по тебе скучаю» — отзывается исключительно положительно.
«Игорь — хороший парень, — продолжил Евгений. — Катю любил. Они же столько лет прожили вместе!»
По словам Евгения, первое время он надеялся, что Игорь выйдет на связь. «Я верил неделю, — признается исполнитель. — Если бы у меня не было этого видео, то я подумал что-то другое. Но есть же видео, где он говорит, что вода ледяная... Игорь любил плавать. Он в Одессе вырос: там все плавают».
Катя Лель в курсе произошедшей трагедии. Певица сообщила, что находится на связи с родными Игоря. В Ницце для поисков мужчины были задействованы водолазы, но тела пока не нашли. Поэтому певица и ее семья не теряют надежды, что Игоря найдут живым.
Напомним, замуж за Игоря Катя Лель в октябре 2008 года. Спустя время у пары родилась дочь Эмилия. В конце 2023 года певица объявила, что приняла решение расстаться с мужем. Новость о разводе прозвучала, словно гром среди ясного неба: до этого звезда ни разу не жаловалась на трудности в семье. В тусовке судачили, что муж певицы пристрастился к алкогольным напиткам. Мол, это и стало основной причиной развода. По словам Кати Лель, после расставания они с Игорем не общались. Кузнецов поддерживал отношения лишь с их общей дочерью Эмилией.
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