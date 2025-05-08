В Тюмени дружинники запретили играть уличному музыканту на пешеходной улице

В Тюмени дружинники прогнали уличного музыканта-виртуоза Тимофея с пешеходной улицы Дзержинского и запретили ему играть. Об этом стало известно журналистам.
«Захотел вчера поиграть на Дзержинского. Было около 20:00. Только прихожу, ставлю колонку, и ко мне сзади подходят пятеро дружинников. Все в гражданском, без отличительных знаков. Они мне сказали: „Нельзя играть“. Тогда я попросил одного показать удостоверение, он быстро достал и сразу убрал. В ответ получаю: „Что-то ты слишком много вопросов задаешь, пойдем-ка в штаб“», — рассказал Тимофей журналистам издания 72.ru.
Он добавил, что после этого его привели в кабинет, где сидят дружинники. Последним не понравился внешний вид музыканта, один из мужчин сказал Тимофею, что у него женский маникюр. «Русская дружина» Тюмени отреклись от участия в этом инциденте.
«Официально заявляем, что „Русская Дружина Тюмени“ не имеет к этому никакого отношения! На данный момент мы выполняем другие задачи совместно с силовыми структурами и на пешеходный бульвар не заступаем на дежурства. Очень надеемся, что компетентные органы дадут этому инциденту справедливую правовую оценку», — указано в официальном паблике дружинников в соцсети «ВКонтакте».
«Русская дружина» пожелала Тимофею творческих успехов. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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