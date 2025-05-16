В Тюмени начали продавать свежую клубнику

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Цена на ягоды доходит до 2 500 рублей
Цена на ягоды доходит до 2 500 рублей Фото:

На рынках и в сетевых супермаркетах Тюмени в продаже появилась свежая клубника. Стоимость ягод варьируется от 900 до 2 500 рублей за килограмм.

На рынках и у уличных торговцев средняя стоимость ягод составляет от 150 до 250 рублей за 100 гр. В службах доставки еды упаковка весом 200 гр. обойдется в 400 рублей. Клубника из Краснодарского края, которая продается в сетевых супермаркетах, стоит от 900 руб./килограмм.

Ранее URA.RU писало о том, что в конце апреля в Тюмени начали продавать первую черешню. За килограмм летней ягоды просят 8 500 рублей, ее привозят в Россию из Чили.

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На рынках и в сетевых супермаркетах Тюмени в продаже появилась свежая клубника. Стоимость ягод варьируется от 900 до 2 500 рублей за килограмм. На рынках и у уличных торговцев средняя стоимость ягод составляет от 150 до 250 рублей за 100 гр. В службах доставки еды упаковка весом 200 гр. обойдется в 400 рублей. Клубника из Краснодарского края, которая продается в сетевых супермаркетах, стоит от 900 руб./килограмм. Ранее URA.RU писало о том, что в конце апреля в Тюмени начали продавать первую черешню. За килограмм летней ягоды просят 8 500 рублей, ее привозят в Россию из Чили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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