В Тюмени начали продавать свежую клубнику

На рынках и в сетевых супермаркетах Тюмени в продаже появилась свежая клубника. Стоимость ягод варьируется от 900 до 2 500 рублей за килограмм.
На рынках и у уличных торговцев средняя стоимость ягод составляет от 150 до 250 рублей за 100 гр. В службах доставки еды упаковка весом 200 гр. обойдется в 400 рублей. Клубника из Краснодарского края, которая продается в сетевых супермаркетах, стоит от 900 руб./килограмм.
Ранее URA.RU писало о том, что в конце апреля в Тюмени начали продавать первую черешню. За килограмм летней ягоды просят 8 500 рублей, ее привозят в Россию из Чили.
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