Уехавший из России миллиардер откроет спецшколу в Британии

В Лондоне появится специализированная математическая школа «1729» для детей с 11 лет, созданная по инициативе миллиардера и основателя трейдерской компании XTX Markets Александра Герко. Учреждение, расположенное на территории школы Милл-Хилл, будет ориентировано на раннее выявление и развитие математических талантов, предлагая углубленное изучение математики и проживание в пансионе.
«Учреждение получит название „Математическая школа 1729“. <...> Математический талант, как правило, проявляется немного раньше. Оптимальный возраст, вероятно, около 12 лет. Мы планируем принимать детей от 13 лет, а также от 11 лет», — заявил Герко изданию The Time. Он также выразил цель изменить британскую традицию, когда талантливые дети нередко выбирают гуманитарные науки вместо математики, о чем позже сожалеют.
Название школы «1729» отсылает к числу Харди-Рамануджана, известному как «число такси» — наименьшему числу, представимому в виде суммы двух кубов двумя способами. Герко отметил, что в Великобритании существуют успешные математические колледжи для старшеклассников, однако начинать обучение в 16 лет уже поздно, так как математический талант раскрывается раньше.
Программа школы предусматривает занятия шесть дней в неделю, включая углубленное изучение математики, математические кружки и участие в конкурсах. Ученики смогут изучать другие предметы в школе Милл-Хилл, а также проживать в пансионе. Проект направлен на популяризацию математики и создание условий для развития одаренных детей.
Александр Герко, родившийся в Москве в 1979 году, с 2006 года живет в Великобритании, а в 2022 году отказался от российского гражданства. Основатель XTX Markets, компании, специализирующейся на высокочастотной алгоритмической торговле, он также активно поддерживает математическое образование, выделив 25 млн фунтов стерлингов на математические кружки через благотворительную организацию MESME. По данным Forbes, состояние Герко оценивается в 7,4 млрд долларов, а в 2023 году он стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании.
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