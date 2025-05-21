Тюменская область вошла в топ-5 регионов РФ по количеству автодилеров

Тюменская область заняла пятое место среди российских регионов по количеству дилерских центров и заключенных контрактов с автопроизводителями. На территории региона работают 110 дилерских центров, в которых продаются автомобили 165 марок. Об этом стало известно журналистам.
«В Тюменской области на начало апреля количество дилерских центров составило 110, а дилерских контрактов — 165. Выше только Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан. По данным исследования агентства „Автостат“, к началу второго квартала 2025 года в России насчитывалось 3082 дилерских центра и 4516 дилерских контрактов с автомобильными брендами по легковым автомобилям. В пятерке лидеров бренды LADA, Chery, Geely, Changan и Haval», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.
Рост новых центров происходит за счет переформатирования действующих автосалонов. По данным издания, дилеры Тюменской области активно подписывают новые контракты с представителями автомобильных марок.
Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области при покупке подержанных автомобилей чаще всего отдают предпочтение отечественному бренду ВАЗ (LADA). В 2024 году эта марка на рынке б/у машин оказалась самой ходовой.
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