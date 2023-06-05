05 июня 2023

Тюменцы массово пересаживаются на «Лады»

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Лада-Веста. Челябинск., лада, автомобиль, веста
Спрос на отечественные марки гораздо выше, чем на модели иностранного производства Фото:

Жители Тюмени стали чаще приобретать отечественные автомобили. Спрос на них среди других марок составляет 26,3%. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито Авто».

«В рейтинге самых популярных брендов на рынке автомобилей с пробегом в Тюмени первое место занимает „Лада“ с долей спроса 26,3% и средней ценой 315 000 рублей. На второй строчке — Toyota (9,7). На третьем месте — Hyundai, с долей 6% от общего числа авто с пробегом», — сообщают аналитики «Авито».

Среди самых востребованных моделей отечественного автопрома по итогам мая 2023 года эксперты называют «Ладу Приору» — доля от общего спроса составляет 5,3%. На втором месте — «Лада Самара» (4%). Замыкает тройку «Лада 2107» с долей спроса 3,4%.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области в несколько раз выросли цены на подержанные иномарки. Повышение в основном коснулось автомобилей класса «эконом». В среднем, их стоимость увеличилась в два раза.

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Жители Тюмени стали чаще приобретать отечественные автомобили. Спрос на них среди других марок составляет 26,3%. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито Авто». «В рейтинге самых популярных брендов на рынке автомобилей с пробегом в Тюмени первое место занимает „Лада“ с долей спроса 26,3% и средней ценой 315 000 рублей. На второй строчке — Toyota (9,7). На третьем месте — Hyundai, с долей 6% от общего числа авто с пробегом», — сообщают аналитики «Авито». Среди самых востребованных моделей отечественного автопрома по итогам мая 2023 года эксперты называют «Ладу Приору» — доля от общего спроса составляет 5,3%. На втором месте — «Лада Самара» (4%). Замыкает тройку «Лада 2107» с долей спроса 3,4%. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области в несколько раз выросли цены на подержанные иномарки. Повышение в основном коснулось автомобилей класса «эконом». В среднем, их стоимость увеличилась в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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