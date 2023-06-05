Тюменцы массово пересаживаются на «Лады»

06 июня 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Спрос на отечественные марки гораздо выше, чем на модели иностранного производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени стали чаще приобретать отечественные автомобили. Спрос на них среди других марок составляет 26,3%. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито Авто». «В рейтинге самых популярных брендов на рынке автомобилей с пробегом в Тюмени первое место занимает „Лада“ с долей спроса 26,3% и средней ценой 315 000 рублей. На второй строчке — Toyota (9,7). На третьем месте — Hyundai, с долей 6% от общего числа авто с пробегом», — сообщают аналитики «Авито». Среди самых востребованных моделей отечественного автопрома по итогам мая 2023 года эксперты называют «Ладу Приору» — доля от общего спроса составляет 5,3%. На втором месте — «Лада Самара» (4%). Замыкает тройку «Лада 2107» с долей спроса 3,4%. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области в несколько раз выросли цены на подержанные иномарки. Повышение в основном коснулось автомобилей класса «эконом». В среднем, их стоимость увеличилась в два раза.

Жители Тюмени стали чаще приобретать отечественные автомобили. Спрос на них среди других марок составляет 26,3%. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито Авто». «В рейтинге самых популярных брендов на рынке автомобилей с пробегом в Тюмени первое место занимает „Лада“ с долей спроса 26,3% и средней ценой 315 000 рублей. На второй строчке — Toyota (9,7). На третьем месте — Hyundai, с долей 6% от общего числа авто с пробегом», — сообщают аналитики «Авито». Среди самых востребованных моделей отечественного автопрома по итогам мая 2023 года эксперты называют «Ладу Приору» — доля от общего спроса составляет 5,3%. На втором месте — «Лада Самара» (4%). Замыкает тройку «Лада 2107» с долей спроса 3,4%. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области в несколько раз выросли цены на подержанные иномарки. Повышение в основном коснулось автомобилей класса «эконом». В среднем, их стоимость увеличилась в два раза.