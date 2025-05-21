В Салехарде появится доступный рынок жилья на продажу

В 2024 году в Салехарде построили 86 тысяч кв. м жилья. Для столицы Ямала это абсолютный рекорд за последние 10 лет. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил глава Салехарда Алексей Титовский. Активность девелоперов позволит городу расселить горожан из аварийного фонда и нарастить рынок коммерческого жилья.
«Общие объемы строительства составляют сегодня более 323 тысяч кв. м. жилья. Это позволит нам расселить оставшийся аварийный жилой фонд к 2030 году. А именно — 19,5 тысячи жителей или 6,5 тысячи семей получат качественные условия проживания», — отметил в ходе выступления глава Салехарда Алексей Титовский.
По словам мэра столицы Ямала, в 2024 году в Салехарде введено в эксплуатацию 86 тысяч кв. м жилья. Для города это рекорд за последние 10 лет. В активной стадии строительства в Салехарде находятся почти 260 тысяч кв. м жилья, из них — 80 тысяч «квадратов» реализуются частными инвесторами.
В Салехарде застраиваются несколько микрорайонов: самый крупный — это Обдорский (210 тысяч кв. м, 35 домов и 4755 квартир), Восточный (27 тысяч кв. м, 10 домов, 504 квартиры), Береговой (25 тысяч кв. м, семь домов, 518 квартир) и другие. До 2030 года в Салехарде планируется продолжать комплексное развитие территорий (КТР). Сейчас в работе у застройщиков находятся 10 договоров на КРТ.
В планах городских властей до 2030 года — строительство кванториума, газификация частного сектора, интеграция Горнокнязевска в городскую среду, благоустройство набережной реки Преображенки. Кроме этого, на капитальную реконструкцию закроют центр культуры и спорта «Геолог».
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