Экс-полковник раскрыл главную задачу российских военных в Харьковской области

Экс-полковник Матвийчук: ВС РФ будут создавать буферную зону у Волчанска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матвийчук предрек серьезные бои между ВС России и ВСУ в Волчанске
Матвийчук предрек серьезные бои между ВС России и ВСУ в Волчанске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основной целью российских войск в районе Волчанска Харьковской области является формирование буферной зоны. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Волчанск, Липцы — это все харьковское направление. И контроль там полностью подрывает оборону противника, снижает логистические возможности по переброске войск и техники. Кроме того, это обеспечивает выполнение такой задачи как создание буферных зон на приграничных территориях», — заявил Матвийчук для «Лента.ру». 

Эксперт также отметил, что в районе Харькова ожидаются ожесточенные бои, поскольку украинская сторона в начале мая уже перебросила в этот регион свои резервы. Тем не менее, противник уже понес существенные потери и их рост продолжается — ВСУ теряют позиции, личный состав и технику.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ заняли четыре улицы в Волчанске. Также в северо-западной части города у реки Волчья зафиксировано продвижение российских военных, передает «Царьград». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основной целью российских войск в районе Волчанска Харьковской области является формирование буферной зоны. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Волчанск, Липцы — это все харьковское направление. И контроль там полностью подрывает оборону противника, снижает логистические возможности по переброске войск и техники. Кроме того, это обеспечивает выполнение такой задачи как создание буферных зон на приграничных территориях», — заявил Матвийчук для «Лента.ру».  Эксперт также отметил, что в районе Харькова ожидаются ожесточенные бои, поскольку украинская сторона в начале мая уже перебросила в этот регион свои резервы. Тем не менее, противник уже понес существенные потери и их рост продолжается — ВСУ теряют позиции, личный состав и технику. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ заняли четыре улицы в Волчанске. Также в северо-западной части города у реки Волчья зафиксировано продвижение российских военных, передает «Царьград». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...