Чешский автоконцерн не захотел возвращаться в Россию

Чешский автоконцерн Skoda не планирует возвращаться на российский рынок и возобновлять деловые отношения с компаниями из РФ. Об этом заявила пресс-секретарь по корпоративным коммуникациям Skoda Auto Ивана Поволна.
«Возобновление предпринимательской деятельности в России или установление новых деловых отношений с российскими юридическими лицами не планируется», — заявила Поволна в комментарии Autonews.ru. По ее словам, решение о прекращении работы в России было принято из-за «беспрецедентных логистических трудностей и проблем с ведением коммерческой деятельности», с которыми компания столкнулась в начале 2022 года.
Также Поволна подчеркнула, что Skoda «следует санкционной политике в отношении России», что исключает любые планы по восстановлению деловой активности. До своего ухода Skoda активно развивала производство в России: в Нижнем Новгороде собирали Octavia, Karoq и Kodiaq, а в Калуге — модель Rapid. Уход с рынка обернулся для компании значительными потерями — весной 2023 года глава правления Skoda Клаус Зеллмер оценил убытки в 700 млн евро. Тогда же он отмечал, что из-за остановки российских заводов и дефицита компонентов поставки сократились почти на 17%.
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