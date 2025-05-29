В 5-м микрорайоне Заозерного района Кургана временно перекроют проезд

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Ремонт планируют завершить 9 июня
Ремонт планируют завершить 9 июня Фото:

В 5-м микрорайоне Заозерного района Кургана временно перекроют проезд. Это связано с капитальным ремонтом тепловых сетей под строящимся проспектом Первомайский. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании».

«„Курганская генерирующая компания“ приступила к замене участка тепломагистрали под строящимся проспектом Первомайский. В связи с этим закрыт въезд с проспекта Голикова в 5-ый микрорайон между домами № 34 и 20. Работы проводятся, чтобы в будущем избежать вскрытия нового асфальта», — уточнили в компании. Ремонт планируют завершить 9 июня.

Решение о проведении ремонта на данном этапе было принято совместно с администрацией города и связано с реализацией крупного инфраструктурного проекта — строительством нового проспекта Первомайский. После окончания ремонта теплосети сроки открытия проезда будут зависеть от подрядной организации, отвечающей за строительство дороги.

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В 5-м микрорайоне Заозерного района Кургана временно перекроют проезд. Это связано с капитальным ремонтом тепловых сетей под строящимся проспектом Первомайский. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании». «„Курганская генерирующая компания“ приступила к замене участка тепломагистрали под строящимся проспектом Первомайский. В связи с этим закрыт въезд с проспекта Голикова в 5-ый микрорайон между домами № 34 и 20. Работы проводятся, чтобы в будущем избежать вскрытия нового асфальта», — уточнили в компании. Ремонт планируют завершить 9 июня. Решение о проведении ремонта на данном этапе было принято совместно с администрацией города и связано с реализацией крупного инфраструктурного проекта — строительством нового проспекта Первомайский. После окончания ремонта теплосети сроки открытия проезда будут зависеть от подрядной организации, отвечающей за строительство дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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