В 5-м микрорайоне Заозерного района Кургана временно перекроют проезд. Это связано с капитальным ремонтом тепловых сетей под строящимся проспектом Первомайский. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании».
«„Курганская генерирующая компания“ приступила к замене участка тепломагистрали под строящимся проспектом Первомайский. В связи с этим закрыт въезд с проспекта Голикова в 5-ый микрорайон между домами № 34 и 20. Работы проводятся, чтобы в будущем избежать вскрытия нового асфальта», — уточнили в компании. Ремонт планируют завершить 9 июня.
Решение о проведении ремонта на данном этапе было принято совместно с администрацией города и связано с реализацией крупного инфраструктурного проекта — строительством нового проспекта Первомайский. После окончания ремонта теплосети сроки открытия проезда будут зависеть от подрядной организации, отвечающей за строительство дороги.
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