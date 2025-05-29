В Челябинской области предотвратили злоупотребление материнским капиталом

Депутаты заксобрания Челябинской области внесли изменения в законодательство, которые помогут предотвратить злоупотребления маткапиталом в сфере медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«Внесены изменения в закон Челябинской области о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Теперь материнский капитал можно расходовать в части получения медицинских услуг только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Законом также предусмотрено возмещение фактических расходов на медуслуги в частных клиниках, имеющих лицензию на территории нашей страны», — цитируют в пресс-службе зампреда комитета заксобрания по соцполитике Игоря Егорова. В пресс-службе ЗСО добавили, что изменения направлены на предотвращение злоупотреблений со стороны граждан и негосударственных медицинских организаций в использовании средств областного материнского капитала.
Областной маткапитал ежегодно индексируется. В этом году его размер составляет 133 364 рубля. Средства областного материнского капитала можно использовать на оплату медицинских услуг, получение образования ребенком, погашение кредитов на приобретение и строительство жилья и другие цели.
Право на получение имеют граждане РФ, проживающие на территории Челябинской области не менее трех лет до рождения либо усыновления третьего ребенка или последующих детей, в семьях которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 января 2025 года — 35 564 рубля).
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