29 мая 2025

В Челябинской области предотвратили злоупотребление материнским капиталом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закон о мерах поддержки матерей уточнили
Закон о мерах поддержки матерей уточнили Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области внесли изменения в законодательство, которые помогут предотвратить злоупотребления маткапиталом в сфере медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«Внесены изменения в закон Челябинской области о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Теперь материнский капитал можно расходовать в части получения медицинских услуг только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Законом также предусмотрено возмещение фактических расходов на медуслуги в частных клиниках, имеющих лицензию на территории нашей страны», — цитируют в пресс-службе зампреда комитета заксобрания по соцполитике Игоря Егорова. В пресс-службе ЗСО добавили, что изменения направлены на предотвращение злоупотреблений со стороны граждан и негосударственных медицинских организаций в использовании средств областного материнского капитала.

Областной маткапитал ежегодно индексируется. В этом году его размер составляет 133 364 рубля. Средства областного материнского капитала можно использовать на оплату медицинских услуг, получение образования ребенком, погашение кредитов на приобретение и строительство жилья и другие цели.

Право на получение имеют граждане РФ, проживающие на территории Челябинской области не менее трех лет до рождения либо усыновления третьего ребенка или последующих детей, в семьях которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 января 2025 года — 35 564 рубля).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты заксобрания Челябинской области внесли изменения в законодательство, которые помогут предотвратить злоупотребления маткапиталом в сфере медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Внесены изменения в закон Челябинской области о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Теперь материнский капитал можно расходовать в части получения медицинских услуг только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Законом также предусмотрено возмещение фактических расходов на медуслуги в частных клиниках, имеющих лицензию на территории нашей страны», — цитируют в пресс-службе зампреда комитета заксобрания по соцполитике Игоря Егорова. В пресс-службе ЗСО добавили, что изменения направлены на предотвращение злоупотреблений со стороны граждан и негосударственных медицинских организаций в использовании средств областного материнского капитала. Областной маткапитал ежегодно индексируется. В этом году его размер составляет 133 364 рубля. Средства областного материнского капитала можно использовать на оплату медицинских услуг, получение образования ребенком, погашение кредитов на приобретение и строительство жилья и другие цели. Право на получение имеют граждане РФ, проживающие на территории Челябинской области не менее трех лет до рождения либо усыновления третьего ребенка или последующих детей, в семьях которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 января 2025 года — 35 564 рубля).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...