29 мая 2025

Челябинец выгулял удава в автобусе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажира с удавом заметили в 71 автобусе
Пассажира с удавом заметили в 71 автобусе Фото:

Пассажиры автобуса №71 в Челябинске пожаловались на жителя, выгуливающего удава в общественном транспорте. Как заявил один из горожан, со змеей мужчина передвигается регулярно.

«Все ЧМЗ уже задолбал. С головой беда», — пожаловался житель в комментариях паблика «ЧП — ДТП Челябинск» в «ВКонтакте».

Рядом с мужчиной также ехали пассажиры с детьми. В комментариях жители возмущаются тому, что любителя змей впустили с домашним питомцем в автобус.

Мужчина проехал на автобусе с удавом
Мужчина проехал на автобусе с удавом
Фото:

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Пассажиры автобуса №71 в Челябинске пожаловались на жителя, выгуливающего удава в общественном транспорте. Как заявил один из горожан, со змеей мужчина передвигается регулярно. «Все ЧМЗ уже задолбал. С головой беда», — пожаловался житель в комментариях паблика «ЧП — ДТП Челябинск» в «ВКонтакте». Рядом с мужчиной также ехали пассажиры с детьми. В комментариях жители возмущаются тому, что любителя змей впустили с домашним питомцем в автобус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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