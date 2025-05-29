Пассажира с удавом заметили в 71 автобусе
Пассажиры автобуса №71 в Челябинске пожаловались на жителя, выгуливающего удава в общественном транспорте. Как заявил один из горожан, со змеей мужчина передвигается регулярно.
«Все ЧМЗ уже задолбал. С головой беда», — пожаловался житель в комментариях паблика «ЧП — ДТП Челябинск» в «ВКонтакте».
Рядом с мужчиной также ехали пассажиры с детьми. В комментариях жители возмущаются тому, что любителя змей впустили с домашним питомцем в автобус.
Мужчина проехал на автобусе с удавом
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