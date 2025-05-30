Из тюменского санатория «Тараскуль», где участники СВО устраивают дебоши, бегут сотрудники

В тюменском санатории «Тараскуль» не хватает врачей и медсестер
© Служба новостей «URA.RU»
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В лечебном учреждении остаются открытыми 27 вакансий
В лечебном учреждении остаются открытыми 27 вакансий Фото:

В тюменском санатории «Тараскуль», где некоторые участники СВО во время реабилитации злоупотребляют алкоголем и устраивают дебоши, не хватает сотрудников. По данным на момент публикации заметки, там остаются открытыми 27 вакансий. В лечебное учреждение, в частности, требуются врачи и медицинская сестра.

«Наши вакансии: инструктор по лечебной физкультуре, врач по лечебной физкультуре, врач-терапевт, повар, заведующий производством, рабочий зеленого хозяйства, инженер по ремонту медицинского оборудования, официант, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, пекарь, слесарь-ремонтник. Медицинская сестра по физиотерапии и т.д.», — указано на официальном сайте санатория «Тараскуль».

Сотрудники требуются на постоянной основе, медикам в «Тараскуле» готовы платить до 135 000 рублей. В администрации лечебного учреждения агентству сообщили, что по сравнению с прошлым годом сотрудники медцентра стали увольняться реже.

«Общее число увольнений сотрудников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось. На 25%», — ответили в санатории «Тараскуль» на запрос агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что некоторые участники СВО злоупотребляют алкогольными напитками во время прохождения реабилитации в тюменском санатории «Тараскуль», тем самым грубо нарушая внутренний режим распорядка. По словам источников агентства, на этом фоне несколько сотрудников уже написали заявления об увольнении по собственному желанию.

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В тюменском санатории «Тараскуль», где некоторые участники СВО во время реабилитации злоупотребляют алкоголем и устраивают дебоши, не хватает сотрудников. По данным на момент публикации заметки, там остаются открытыми 27 вакансий. В лечебное учреждение, в частности, требуются врачи и медицинская сестра. «Наши вакансии: инструктор по лечебной физкультуре, врач по лечебной физкультуре, врач-терапевт, повар, заведующий производством, рабочий зеленого хозяйства, инженер по ремонту медицинского оборудования, официант, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, пекарь, слесарь-ремонтник. Медицинская сестра по физиотерапии и т.д.», — указано на официальном сайте санатория «Тараскуль». Сотрудники требуются на постоянной основе, медикам в «Тараскуле» готовы платить до 135 000 рублей. В администрации лечебного учреждения агентству сообщили, что по сравнению с прошлым годом сотрудники медцентра стали увольняться реже. «Общее число увольнений сотрудников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось. На 25%», — ответили в санатории «Тараскуль» на запрос агентства. Ранее URA.RU писало о том, что некоторые участники СВО злоупотребляют алкогольными напитками во время прохождения реабилитации в тюменском санатории «Тараскуль», тем самым грубо нарушая внутренний режим распорядка. По словам источников агентства, на этом фоне несколько сотрудников уже написали заявления об увольнении по собственному желанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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