URA.RU стало известно о дебошах в тюменском санатории, где участники СВО проходят реабилитацию

Участники СВО устраивают дебоши в тюменском центре реабилитации «Тараскуль»
© Служба новостей «URA.RU»
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Участников СВО отправляют в тюменский санаторий «Тараскуль» на реабилитацию
Участников СВО отправляют в тюменский санаторий «Тараскуль» на реабилитацию Фото:

Некоторые участники СВО злоупотребляют алкогольными напитками во время прохождения реабилитации в тюменском санатории «Тараскуль», тем самым грубо нарушая внутренний режим распорядка. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько инсайдеров, близких к медицинским кругам. По их словам, на этом фоне несколько сотрудников уже написали заявления об увольнении по собственному желанию.

«Ситуация напряженная, на реабилитацию приезжает очень много участников СВО, и далеко не все ведут себя адекватно. Некоторые, например, просто не выходят из запоев, и в состоянии алкогольного опьянения ведут себя, скажем так, не совсем корректно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой источник агентства подтвердил эту информацию. «Пьяных очень много. Конечно, не все себя так ведут, но такие случаи есть», — отметил инсайдер URA.RU.

Агентство направило запрос в санаторий «Тараскуль». В ответе на него представители лечебного учреждения пояснили, что пациенты обязаны соблюдать внутренний режим. «Все пациенты центра обязаны строго соблюдать правила внутреннего распорядка, о чем они информируются при заезде в центр реабилитации под личную подпись. В случае их нарушения предусмотрены соответствующие меры — вплоть до прекращения оказания услуг», — пояснили агентству в центре «Тараскуль».

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Некоторые участники СВО злоупотребляют алкогольными напитками во время прохождения реабилитации в тюменском санатории «Тараскуль», тем самым грубо нарушая внутренний режим распорядка. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько инсайдеров, близких к медицинским кругам. По их словам, на этом фоне несколько сотрудников уже написали заявления об увольнении по собственному желанию. «Ситуация напряженная, на реабилитацию приезжает очень много участников СВО, и далеко не все ведут себя адекватно. Некоторые, например, просто не выходят из запоев, и в состоянии алкогольного опьянения ведут себя, скажем так, не совсем корректно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой источник агентства подтвердил эту информацию. «Пьяных очень много. Конечно, не все себя так ведут, но такие случаи есть», — отметил инсайдер URA.RU. Агентство направило запрос в санаторий «Тараскуль». В ответе на него представители лечебного учреждения пояснили, что пациенты обязаны соблюдать внутренний режим. «Все пациенты центра обязаны строго соблюдать правила внутреннего распорядка, о чем они информируются при заезде в центр реабилитации под личную подпись. В случае их нарушения предусмотрены соответствующие меры — вплоть до прекращения оказания услуг», — пояснили агентству в центре «Тараскуль».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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