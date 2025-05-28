URA.RU стало известно о дебошах в тюменском санатории, где участники СВО проходят реабилитацию

Некоторые участники СВО злоупотребляют алкогольными напитками во время прохождения реабилитации в тюменском санатории «Тараскуль», тем самым грубо нарушая внутренний режим распорядка. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько инсайдеров, близких к медицинским кругам. По их словам, на этом фоне несколько сотрудников уже написали заявления об увольнении по собственному желанию.
«Ситуация напряженная, на реабилитацию приезжает очень много участников СВО, и далеко не все ведут себя адекватно. Некоторые, например, просто не выходят из запоев, и в состоянии алкогольного опьянения ведут себя, скажем так, не совсем корректно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Другой источник агентства подтвердил эту информацию. «Пьяных очень много. Конечно, не все себя так ведут, но такие случаи есть», — отметил инсайдер URA.RU.
Агентство направило запрос в санаторий «Тараскуль». В ответе на него представители лечебного учреждения пояснили, что пациенты обязаны соблюдать внутренний режим. «Все пациенты центра обязаны строго соблюдать правила внутреннего распорядка, о чем они информируются при заезде в центр реабилитации под личную подпись. В случае их нарушения предусмотрены соответствующие меры — вплоть до прекращения оказания услуг», — пояснили агентству в центре «Тараскуль».
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