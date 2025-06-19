Руководитель АП вручил ямальскому директору департамента почетную награду

Руководитель Администрации президента (АП) Сергей Кириенко вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директору департамента молодежной политики ЯНАО Наилю Хайруллину. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале.
«Новость прямиком из Кремля. Государственную награду вручил первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко», — сообщает пресс-служба департамента в своем telegram-канале.
В свою очередь Хайруллин поблагодарил свою супругу, губернатора округа и команду департамента. Также директор сообщил Кириенко, что сделает все, чтобы «воспитать достойное молодое поколение на благо Родины».
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