19 июня 2025

Руководитель АП вручил ямальскому директору департамента почетную награду

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Кириенко вручил медаль ордена Хайруллину
Кириенко вручил медаль ордена Хайруллину Фото:

Руководитель Администрации президента (АП) Сергей Кириенко вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директору департамента молодежной политики ЯНАО Наилю Хайруллину. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале.

«Новость прямиком из Кремля. Государственную награду вручил первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко», — сообщает пресс-служба департамента в своем telegram-канале.

В свою очередь Хайруллин поблагодарил свою супругу, губернатора округа и команду департамента. Также директор сообщил Кириенко, что сделает все, чтобы «воспитать достойное молодое поколение на благо Родины».

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Руководитель Администрации президента (АП) Сергей Кириенко вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директору департамента молодежной политики ЯНАО Наилю Хайруллину. Об этом сообщило ведомство в своем telegram-канале. «Новость прямиком из Кремля. Государственную награду вручил первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко», — сообщает пресс-служба департамента в своем telegram-канале. В свою очередь Хайруллин поблагодарил свою супругу, губернатора округа и команду департамента. Также директор сообщил Кириенко, что сделает все, чтобы «воспитать достойное молодое поколение на благо Родины».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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