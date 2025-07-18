ЕС одобрил новый пакет санкций против РФ

Европейский союз утвердил 18-й пакет санкций в отношении РФ. В новый перечень ограничительных мер вошли 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Совет ЕС принял сегодня 18-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер [против России]», — рассказала Каллас. Ее слова приводятся на официальном сайте ЕС. Союз ввел санкции против 14 физических и 41 юридического лица.
Новый пакет предусматривает полный запрет на любые операции с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», включая поставку товаров и услуг, а также на финансовые транзакции с Белоруссией и сделки с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, ЕС снизил потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель.
В заявлении отмечается, что эти меры препятствуют завершению строительства и дальнейшей эксплуатации Северных потоков. В санкционный список также включена одна российская компания, занимающаяся сжижением природного газа.
Сегодня, 18 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что санкционные меры Евросоюза приводят к негативным последствиям для государств, их применяющих. По его словам, санкции представляют собой «обоюдоострое» средство, передает RT.
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