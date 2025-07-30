Многодетным семьям объяснили, как получить бесплатный земельный участок

Мособлдума: родители должны иметь гражданство РФ не менее 10 лет
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Мособлдума объяснила, что нужно для получения земельного участка многодетным семьям
Мособлдума объяснила, что нужно для получения земельного участка многодетным семьям Фото:

Обязательными условиями для получения земельного участка родителям нужно минимум десять лет российского гражданства, а также наличие гражданства РФ у их детей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы. 

«Чтобы встать на учёт, родители должны иметь гражданство РФ не менее 10 лет. Также гражданство РФ должно быть у детей», — резюмируют итоги 116-го заседания Мособлдумы в telegram-канале.

В Думе отметили и другие требования, предъявляемые к многодетным семьям. Родители обязаны проживать на территории Московской области не менее десяти лет. Кроме того, Мособлдума добавила, что многодетные семьи смогут выбрать денежную выплату в размере 400 тысяч рублей вместо предоставления земельного участка. Для оформления выплаты потребуется подать соответствующее заявление.

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Обязательными условиями для получения земельного участка родителям нужно минимум десять лет российского гражданства, а также наличие гражданства РФ у их детей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.  «Чтобы встать на учёт, родители должны иметь гражданство РФ не менее 10 лет. Также гражданство РФ должно быть у детей», — резюмируют итоги 116-го заседания Мособлдумы в telegram-канале. В Думе отметили и другие требования, предъявляемые к многодетным семьям. Родители обязаны проживать на территории Московской области не менее десяти лет. Кроме того, Мособлдума добавила, что многодетные семьи смогут выбрать денежную выплату в размере 400 тысяч рублей вместо предоставления земельного участка. Для оформления выплаты потребуется подать соответствующее заявление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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