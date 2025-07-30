Многодетным семьям объяснили, как получить бесплатный земельный участок

Обязательными условиями для получения земельного участка родителям нужно минимум десять лет российского гражданства, а также наличие гражданства РФ у их детей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
«Чтобы встать на учёт, родители должны иметь гражданство РФ не менее 10 лет. Также гражданство РФ должно быть у детей», — резюмируют итоги 116-го заседания Мособлдумы в telegram-канале.
В Думе отметили и другие требования, предъявляемые к многодетным семьям. Родители обязаны проживать на территории Московской области не менее десяти лет. Кроме того, Мособлдума добавила, что многодетные семьи смогут выбрать денежную выплату в размере 400 тысяч рублей вместо предоставления земельного участка. Для оформления выплаты потребуется подать соответствующее заявление.
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