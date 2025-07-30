Новые пошлины США против России лишь усугубят международную напряженность, не достигнув поставленных целей. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс убежден, что эти меры не смогут остановить экспорт российских энергоресурсов на азиатские рынки.
«Если санкции действительно будут применены, это станет эскалацией конфликта», — передает слова Сакса РИА Новости. Экономист раскритиковал подход американской администрации, отметив отсутствие реальной дипломатии и преобладание ультиматумов.
По его мнению, украинский конфликт требует переговорного решения, а не санкционного давления, которое демонстрирует некомпетентность Вашингтона. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия адаптировалась к санкциям и продолжит защищать свои национальные интересы.
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