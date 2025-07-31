Пермяки раскрыли секреты борьбы с постотпускной хандрой

Каждый третий пермяк возвращается из отпуска заранее, чтобы избежать стресса, а 10% горожан прибегают к успокоительным. Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.
«30% опрошенных специально возвращаются домой за 1-2 дня до выхода на работу, 19% в первый день выбирают простые задачи, а 17% стараются хорошо выспаться. Каждый десятый признался, что использует успокоительные препараты», — говорится в исследовании.
Женщины чаще мужчин планируют раннее возвращение из отпуска, тогда как мужчины в два раза чаще заявляют, что вообще не испытывают стресса. Молодые сотрудники до 35 лет чаще выбирают щадящий режим работы в первый день (24%), а среди работников 35-45 лет больше тех, кто прибегает к медикаментам (13%).
Интересно, что 44% высокооплачиваемых специалистов (от 100 тысяч рублей) не испытывают дискомфорта после отпуска. При этом только 2% компаний проводят специальные адаптационные мероприятия, хотя 40% руководителей теоретически поддерживают эту идею.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки в 2025 году смогут потратить на отпуск на одного человека в среднем 60 тысяч рублей. Идеальный же отпуск, по мнению пермяков, обошелся бы в 185 тысяч рублей на одного члена семьи.
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