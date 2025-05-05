Стало известно, сколько денег на отпуск готовы потратить жители Перми

Пермяки в 2025 году смогут потратить на отпуск на одного человека в среднем 60 тысяч рублей. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
«В этом году максимальная сумма, которую жители Перми могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 60 тысяч рублей. Идеальный же отпуск, по мнению пермяков, обошелся бы в 185 тысяч на одного члена семьи», — сообщается в исследовании. Еще 20% жителей Перми признались, что не располагают средствами для организации отпуска в этом году.
В целом, согласно исследованию, больше всего на отпуск готовы тратить жители крупных городов. Так, москвичи выделяют на отдых в среднем 70 тысяч рублей на человека в неделю, красноярцы — 68 тысяч рублей, а екатеринбуржцы — 67 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в апреле 2025 года в Перми. Больше всего работодатели готовы платить стоматологу-ортопеду — ему предлагают зарплату от 450 тысяч рублей в месяц.
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