01 августа 2025

Трамп разочарованно признался, почему санкции против РФ не работают

Трамп: санкции не действуют на Россию из-за Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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У Дональда Трампа спросили, какими будут его действия, если не удастся достичь соглашения по Украине за 10 дней
У Дональда Трампа спросили, какими будут его действия, если не удастся достичь соглашения по Украине за 10 дней Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российское руководство во главе с президентом страны Владимиром Путиным умеет обходить санкции. Именно поэтому экономические и финансовые ограничения против РФ неэффективны, признал американский лидер Дональд Трамп.

«Мы введем санкции. Он [Путин] очень хорошо (справляется — прим. URA.RU) с санкциями, он умеет их обходить», — сказал Трамп в рамках интервью телеканалу Newsmax.

В конце июля Трамп заявил о планах сократить 50-дневный срок ультиматума для РФ в рамках сделки по урегулированию украинского кризиса до 10-12 дней, напоминает RT. Глава Белого дома и ранее заявлял, что не уверен в эффективности антироссийских ограничений, передает «Национальная служба новостей».

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Российское руководство во главе с президентом страны Владимиром Путиным умеет обходить санкции. Именно поэтому экономические и финансовые ограничения против РФ неэффективны, признал американский лидер Дональд Трамп. «Мы введем санкции. Он [Путин] очень хорошо (справляется — прим. URA.RU) с санкциями, он умеет их обходить», — сказал Трамп в рамках интервью телеканалу Newsmax. В конце июля Трамп заявил о планах сократить 50-дневный срок ультиматума для РФ в рамках сделки по урегулированию украинского кризиса до 10-12 дней, напоминает RT. Глава Белого дома и ранее заявлял, что не уверен в эффективности антироссийских ограничений, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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