Трамп услышал от Путина неприятную для Штатов правду

Президент США Дональд Трамп отправил своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в РФ, потому что никакие ультиматумы лидера Штатов не подействовали на главу России Владимира Путина. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. По его словам, американский президент во время последнего телефонного разговора с Путиным мог услышать неприятную для США правду — Россия не согласна с форматом урегулирования Трампа, ведь окончание конфликта не является проблемой перемирия по существующей границе.
«Он услышал [во время последнего телефонного разговора] от Путина не то, что он хотел услышать. Он услышал, что Россия по-прежнему настаивает на том, что окончание конфликта — это не проблема перемирия по существующей границе», — заявил Крутаков в беседе с URA.RU, отвечая на вопрос, почему Трамп отправил Уиткоффа в РФ.
Политолог отметил, что Москва выступает против замораживания конфликта, настаивая на обсуждении гарантий безопасности до прекращения боевых действий. По его словам, именно эту позицию президент России довел до Трампа. Эксперт добавил, что предложенный США подход — остановка боевых действий, а потом решение вопросов — напоминает корейский сценарий, который не приводит к снижению напряженности. В качестве примера он привел Северную и Южную Кореи, а также Китай с Тайванем, которые договариваются до сих пор, несмотря на многолетний конфликт.
Крутаков также подчеркнул роль спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, который 2 августа приедет в Россию для личных переговоров между сторонами. По словам эксперта, Уиткофф является прямым каналом связи, поскольку ни Трамп, ни Путин сейчас не могут встретиться лично. Он приедет, чтобы передать личное послание и провести переговоры, которые не подлежат огласке и не обсуждаются по телефону.
Политолог отметил, что с предыдущей встречи Уиткоффа с Путиным прошло свыше трех месяцев. По мнению Крутакова, столь значительный перерыв объясняется тем, что у Трампа, вероятно, возникло впечатление о наличии достигнутых договоренностей. Хотя на самом деле это не так. Он также заявил, что за это время позиции Владимира Зеленского были ослаблены «через коррупционный рычаг».
Ранее Дональд Трамп выдвинул России ультиматум с требованием заключить перемирие с Украиной в течение 50 дней. В противном случае, он пригрозил введением 100-процентных вторичных пошлин на российские энергоресурсы. Позднее срок был сокращен до 10 дней. По его словам, стороны должны достичь мира до 8 августа.
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