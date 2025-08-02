Губерниев отказался от 10 миллионов рублей ради поездки за границу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предпочел поездку на чемпионат мира по биатлону за границей проведению потенциального корпоратива, несмотря на возможный гонорар в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Спортс».
«Что касается чемпионата мира вместо 10 миллионов рублей — так я их отобью! Те же самые люди, которые посмотрят биатлон, потом будут звать на какие-то свои соревнования, награждения, свадьбы, юбилеи. Тут прямая зависимость», — приводит его слова журналисты.
Губерниева впервые за три года пригласили комментировать международное спортивное мероприятие, а именно — чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре. Во время интервью комментатора спросили, смог бы он отказаться от поездки, если бы ему предложили поучаствовать в корпоративе за 10 миллионов рублей. В ответ Губерниев дал понять, что да.
Комментатор напомнил, что на протяжении многих лет освещал международные биатлонные турниры, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. После отстранения российских спортсменов от международных соревнований в 2022 году он впервые за три года прокомментировал крупное событие. Чемпионат в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа 2025 года.
Российские спортсмены впервые за шесть лет выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, куда их допустили после длительного отстранения, связанного с рекомендациями Международного олимпийского комитета. В последний раз российская сборная участвовала в подобном турнире в 2019 году, а место проведения нынешнего чемпионата было перенесено из Казани по политическим причинам.
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