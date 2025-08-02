В сообщении с Крымским полуостровом задерживается 14 поездов

Поезда «Таврия», следующие в Крым и обратно, задерживаются в пути на несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» — компании-оператора железнодорожных перевозок на полуостров. По данным на 10:00 (мск), максимальное время опоздания составило 6,5 часа. Всего задерживается 14 поездов.
«В настоящее время задерживаются следующие рейсы: №183 Мурманск — Севастополь (6,5 часа), №007 Санкт-Петербург — Севастополь (5 часов), №008 Севастополь — Санкт-Петербург (5 часов), №068 Симферополь — Москва (4 часа), а также ряд других поездов с опозданием от получаса до 3,5 часов. Время задержки в пути может измениться», — информирует пресс-служба перевозчика в своем telegram-канале.
Пассажирам предоставляют питьевую воду из кулеров, по возможности раздают питание. Особое внимание уделяется детям и маломобильным гражданам: им еду приносят в первую очередь. Сотрудники железнодорожной компании информируют пассажиров о текущей ситуации через начальников поездов. Актуальную информацию о времени прибытия и задержках можно узнать по телефону горячей линии оператора линии: 8 800 775 54 53.
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