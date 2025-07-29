Поезда стали задерживаться после ЧП с беспилотниками в Ростовской области

В Ростовской области наблюдаются задержки в движении пассажирских поездов. По информации АО «Федеральная пассажирская компания», с опозданием следуют 11 составов дальнего следования.
«В настоящее время следуют с задержками 11 поездов», — сказано в сообщении Федеральной пассажирской компании. Оно опубликовано в telegram-канале.
В их числе — поезд №?59, следующий по маршруту Новокузнецк — Кисловодск, поезд №?523 Екатеринбург — Адлер, поезд №?255 Челябинск — Новороссийск, а также состав №?509 Казань — Новороссийск. Кроме того, задерживаются поезда №?524 Адлер — Екатеринбург, №?358 Имеретинский Курорт — Уфа, №?254 Новороссийск — Уфа, №?98 Кисловодск — Тында, №?202 Анапа — Красноярск, №?14 Имеретинский Курорт — Саратов и №?270 Адлер — Чита.
Максимальное время задержки составляет до 5 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь, при необходимости организуют питание — его предоставляют пассажирам, чьи поезда находятся в пути более 4 часов сверх графика. Железнодорожники заверяют, что прилагают все усилия для скорейшей нормализации движения.
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