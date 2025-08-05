На время «Ирбитской ярмарки» в городе ограничат движение

В Ирбите (Свердловская область) на шесть дней ограничат движение из-за проведения ежегодной «Ирбитский ярмарки», которая пройдет с 8 по 10 августа. Улицы начали перекрывать с 5 августа, рассказали в Госавтоинспекции региона.
Ограничения будут действовать с 10:00 5 августа до 12:00 11 августа. Движение уже закрыли на следующих участках:
- улица Красноармейская (от ул. Ленина до ул. Орджоникидзе);
- улица Ленина (от ул. Володарского до ул. Карла Маркса);
- улица Кирова (от ул. Ленина до ул. Орджоникидзе).
Посетители мероприятия смогут купить фермерские продукты, побывать на литературной ярмарке и выставке мотоциклов, послушать группы Burito и Uma2rman. Подробная программа старейшей ярмарки — в афише URA.RU.
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