Шоу звезд и фестиваль театра: полная программа «Ирбитской ярмарки»

Ежегодная «Ирбитская ярмарка» в этом году пройдет с 8 по 10 августа. В течение трех дней свердловчане смогут купить фермерские продукты, посетить литературную ярмарку и выставку мотоциклов, послушать группы Burito и Uma2rman. Подробная программа старейшей ярмарки — в афише URA.RU.
8 августа
Площадь Ленина
С 10:00 до 19:00 гости смогут посетить ярмарку, где разместятся сельскохозяйственные, садово-огороднические, медовые и рыбные ряды, а также можно будет найти товары повседневного спроса и изделия народного творчества. В это же время заработает «Чайный квартал». В 15:00 пройдет официальная церемония открытия «Ирбитской ярмарки», а после ее осмотрят члены официальных делегаций.
С 11:00 до 15:00 у памятника императрице Екатерине II пройдет концертная программа «Ирбит исторический». Также в течение дня ожидаются мастер-классы от участников фестиваля «Город мастеров».
С 15:30 начнется музыкальная программа с выступлением ансамбля танца «Улыбка» Свердловской государственной детской филармонии, награждением участников фестиваля «Город мастеров», концертом народного артиста РФ Ивана Пермякова и коллектива народного танца «Уралочка». В 21:00 праздничный день завершит группа Burito.
«Ирбитскiй почтамтъ»
С 12:00 до 16:00 можно поучаствовать в акции «Из Ирбита с любовью!» и отправить открытку. С 12:00 стартует акция «Паспорт туриста», а с 14:00 посетителей ждут на литературной ярмарке.
Здание ДЮСШ
С 13:00 до 15:00 гости смогут посетить конкурс народного творчества «Город мастеров». Всех желающих ждут на Ленина, 12.
Площадь у Сретенского храма
В 13:00 стартует концерт духовной музыки: на сцене выступят капелла мальчиков и юношей Свердловской государственной детской филармонии. В 14:15 пройдет молебен, в 19:00 споет Екатеринбургский муниципальный хор «Доместик».
Пешеходная улица Красноармейская
С 15:00 начинается фестиваль уличных музыкантов. Также здесь можно будет найти живые статуи, выступление шоу-группы «Гулливер» и «Парни Саб Ложки». С 14:00 до 19:00 всех ждут в «Городке здоровья».
Парк 40-летия комсомола
Здесь пройдет фестиваль ландшафтного театра «Ирбея». В 11:00 посетители смогут посмотреть постановку «Жизнь и приключения Петра Ивановича Уксусова» от балагана «Петрушка» из Томска, в 13:00 спектакль «Жихарка» покажет «Коляда-театр», в 17:00 постановку «Н2О» представит пермский театр «Туки-Луки», в 19:00 «Фауста» презентует Петербургский камерный театр ТОК.
9 августа
Площадь Ленина
На второй день также будут работать продуктовая и литературная ярмарка, пройдут мастер-классы по народным промыслам. С 10.00 до 19.00 можно посетить площадку Центра развития туризма региона «Чайный квартал».
В 12:00 на площади откроется ярмарка «Остров детства», заработают мастер-классы, пройдут показ народных костюмов и выступления участников. В 14:00 стартует шоколадная лотерея и детский концерт, в 16:15 проведут флэшмоб «Мармеладное лето», следом состоится церемония награждения участников и победителей ярмарки.
На главной сцене в 12:00 выступят Уральский государственный русский оркестр, зауральское трио баянистов, ансамбль «Цветень» и кавер-группа «Шалости». В 18:30 пройдет розыгрыш призов, в 21.00 шоу устроит группа Uma2rman, а в 22:00 запустят ярмарочный фейерверк.
«Ирбитскiй почтамтъ»
На площадке продолжит работу акция «Из Ирбита с любовью!». Также в 12:00 можно попасть на акцию «Паспорт туриста».
Пешеходная улица Красноармейская
С 10.00 посетителей ждут в «Городке здоровья». В 14.00 стартует фестиваль уличных музыкантов.
Парк 40-летия комсомола
Продолжит работу фестиваль театра «Ирбея». В 11.00 пройдет показ «Приключения петрушки» от Ирбитского драматического театра им. Островского, в 16.00 Екатеринбургский театр кукол покажет «Историю города в куклах», в 19.00 Петербургский камерный театр ТОК повторит представление «Фауст».
Стадион «Юность»
С 10.00 на стадионе пройдет День физкультурника. Посетить может любой желающий.
10 августа
Площадь Ленина
В финальный день работы ярмарки ее можно посетить с 10:00 до 15:00. На главной сцене с 12:00 пройдут шоу барабанов «Чувство ритма» и концерт солистов Театра эстрады. В 15.00 устроят церемонию закрытия «Ирбитской ярмарки».
Пешеходная улица Красноармейская
С 10.00 будет работать «Городок здоровья». Его можно найти между улицами Красноармейская и Володарского.
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