В Пятигорске в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации участники молодежного форума «Машук» развернули российский триколор, площадь которого составила 108 квадратных метров. Символ страны был поднят на высоту свыше 990 метров над уровнем моря, на вершину горы Машук. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе молодежного форума.
«На вершине, на высоте 993 метра над уровнем моря, участники развернули большое полотнище Государственного флага площадью 108 квадратных метров. <...> Триколор в этот момент был виден со всех уголков Пятигорска», — сказано в сообщении.
Триста участников форума из разных российских регионов приступили к подъему от Комсомольской поляны примерно в четыре часа утра. Завершить восхождение на гору Машук удалось около семи часов утра. Там они развернули большой российский триколор и совместно исполнили государственный гимн РФ. «Этот путь стал метафорой единения многонациональной молодежи России, которая вместе идет к общим целям», — рассказали представители форума «Машук».
В Ставропольском крае в курортном городе Пятигорске проходит XVI Всероссийский молодежный образовательный форум «Машук», организованный на платформе «Росмолодежь. Событие». В этом году мероприятие объединило 2,2 тысячи участников в возрасте от 14 до 35 лет. Организацию форума осуществляют Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российское общество «Знание», а также Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Дополнительная поддержка предоставляется аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
