Ветеранам боевых действий предложили дать дополнительный отпуск

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой ввести для ветеранов боевых действий дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 рабочих дней. Об этом пишет РИА Новости.
«Предлагается установить для ветеранов боевых действий дополнительную гарантию в виде ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 15 рабочих дней», — говорится в тексте документа. Его содержание приводит РИА Новости.
В письме указывается, что действующее законодательство предусматривает для ветеранов боевых действий, работающих по трудовому договору, имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней, аналогично остальным категориям работников.
Согласно пояснительной записке, после прохождения военной службы у них наблюдаются посттравматические расстройства, заболевания сердечно-сосудистой системы, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также психоэмоциональное истощение. В связи с этим, считают депутаты, и возникает необходимость в предоставлении дополнительных дней отпуска для данной категории военнослужащих.
«Многим нужна психологическая помощь для решения проблемы психоэмоционального выгорания. И для восстановления здоровья обычного 28-дневного отпуска им недостаточно», — сказал один из авторов законопроекта, руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
