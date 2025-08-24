Лолита расплакалась на сцене во время концерта

Лолита расплакалась во время исполнения песни «Раневская»
Лолита расплакалась во время исполнения песни «Раневская» Фото:

Певица Лолита Милявская не смогла сдержать эмоций во время выступления на сцене фестиваля «Новая волна» в Казани. Во время исполнения композиции «Раневская» артистка заплакала и ушла за кулисы. Об этом сообщает издание Super.ru.

«Песня „Раневская“ занимает особое место в моем репертуаре», — сказала певица после выступления. Кроме того, она уточняет, что просила Алексея Романофа описать ее так, чтобы «ежики внутри кололись». В его восприятии она напоминала Фаину Раневскую — женщину с непростой судьбой, обладающую силой характера и драматизмом.

Также подчеркивается, что публика горячо поддержала артистку даже после того, как Лолита покинула сцену. Подобная реакция певицы отмечалась и в 2017 году на «Новой волне» в Сочи, когда Милявская впервые исполнила «Раневскую». Тогда также были отмечены сильные эмоции со стороны певицы и восторженная поддержка зрителей.

