Лолита расплакалась на сцене во время концерта

Певица Лолита Милявская не смогла сдержать эмоций во время выступления на сцене фестиваля «Новая волна» в Казани. Во время исполнения композиции «Раневская» артистка заплакала и ушла за кулисы. Об этом сообщает издание Super.ru.
«Песня „Раневская“ занимает особое место в моем репертуаре», — сказала певица после выступления. Кроме того, она уточняет, что просила Алексея Романофа описать ее так, чтобы «ежики внутри кололись». В его восприятии она напоминала Фаину Раневскую — женщину с непростой судьбой, обладающую силой характера и драматизмом.
Также подчеркивается, что публика горячо поддержала артистку даже после того, как Лолита покинула сцену. Подобная реакция певицы отмечалась и в 2017 году на «Новой волне» в Сочи, когда Милявская впервые исполнила «Раневскую». Тогда также были отмечены сильные эмоции со стороны певицы и восторженная поддержка зрителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.