Пользователи Steam жалуются на сбои

Пользователи платформы Steam в России и ряде других стран столкнулись со значительными перебоями в работе сервиса. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
«За последний час на работу платформы пожаловались 3,2 тыс. россиян. Больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 14,6 тыс.)», — сказано в сообщении telegram-канала.
Проблемы с доступом к Steam зафиксированы также в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Франции и некоторых других странах. Представители сервиса пока не комментировали причины массового сбоя. Сервис Downdetector продолжает фиксировать новые обращения пользователей, свидетельствующие о сохраняющихся неполадках в разных регионах мира.
