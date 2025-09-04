Пользователи Steam жалуются на сбои

На перебои сервиса Steam пожаловались 3,2 тыс. россиян
На перебои сервиса Steam пожаловались 3,2 тыс. россиян

Пользователи платформы Steam в России и ряде других стран столкнулись со значительными перебоями в работе сервиса. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. 

«За последний час на работу платформы пожаловались 3,2 тыс. россиян. Больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 14,6 тыс.)», — сказано в сообщении telegram-канала.

Проблемы с доступом к Steam зафиксированы также в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Франции и некоторых других странах. Представители сервиса пока не комментировали причины массового сбоя. Сервис Downdetector продолжает фиксировать новые обращения пользователей, свидетельствующие о сохраняющихся неполадках в разных регионах мира.

