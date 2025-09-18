Путин предложил рассмотреть Гуцана на должность генпрокурора

Гуцан может стать новым генпрокурором РФ
Гуцан может стать новым генпрокурором РФ

Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на пост генпрокурора РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступило представление Президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Клишас уточнил, что вопрос о кандидатуре Гуцана будет рассмотрен на совместном заседании профильных комитетов верхней палаты парламента 23 сентября. Затем будут проведены консультации с Советом Палаты на совместном заседании 24 сентября. Итоговое решение будет принимать Совфед.

Прошлый генпрокурор — Игорь Краснов — занимал этот пост с 2020 года. В конце августа 2025 года он подал заявление на должность главы Верховного суда.

