Путин предложил рассмотреть Гуцана на должность генпрокурора

Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на пост генпрокурора РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«В Совет Федерации поступило представление Президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Клишас уточнил, что вопрос о кандидатуре Гуцана будет рассмотрен на совместном заседании профильных комитетов верхней палаты парламента 23 сентября. Затем будут проведены консультации с Советом Палаты на совместном заседании 24 сентября. Итоговое решение будет принимать Совфед.
Прошлый генпрокурор — Игорь Краснов — занимал этот пост с 2020 года. В конце августа 2025 года он подал заявление на должность главы Верховного суда.
