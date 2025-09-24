На северо-западе Челябинска три участка отдадут под жилую застройку по проекту КРТ. Скрин

Ради строительства новых ЖК по проекту КРТ в Челябинске снесут старые дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Застройщик должен построит более 115 тысяч «квадратов» жилья
Застройщик должен построит более 115 тысяч «квадратов» жилья Фото:

В Курчатовском районе Челябинска три участка отдадут под проект комплексного развития территории (КРТ). Новые микрорайоны построят на месте старых домов, сообщается на сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах: Комсомольского проспекта — улицы Краснознаменной — Островского — Цинковой; Свердловского проспекта — улицы Островского — переулка Островского — улицы Каслинской; пересечения Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе Челябинска. Общая площадь территории — 6,85 гектара», — сообщается на сайте.

Проект планируется реализовать за семь лет. Девелопер, которого выберут после аукциона, должен построит более 115 тысяч квадратных метров жилья. Детали проекта будут определены с помощью аукциона. На участках разрешено строить социальные объекты, в том числе школы, вузы, детсады. Также в виды разрешенного использования входят отели, ветеринарные клиники, спортплощадки, магазины и кафе.

Общая площадь трех земельных участков - 6,85 гектара
Общая площадь трех земельных участков - 6,85 гектара
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курчатовском районе Челябинска три участка отдадут под проект комплексного развития территории (КРТ). Новые микрорайоны построят на месте старых домов, сообщается на сайте мэрии. «Принять решение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах: Комсомольского проспекта — улицы Краснознаменной — Островского — Цинковой; Свердловского проспекта — улицы Островского — переулка Островского — улицы Каслинской; пересечения Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе Челябинска. Общая площадь территории — 6,85 гектара», — сообщается на сайте. Проект планируется реализовать за семь лет. Девелопер, которого выберут после аукциона, должен построит более 115 тысяч квадратных метров жилья. Детали проекта будут определены с помощью аукциона. На участках разрешено строить социальные объекты, в том числе школы, вузы, детсады. Также в виды разрешенного использования входят отели, ветеринарные клиники, спортплощадки, магазины и кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...