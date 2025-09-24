В Курчатовском районе Челябинска три участка отдадут под проект комплексного развития территории (КРТ). Новые микрорайоны построят на месте старых домов, сообщается на сайте мэрии.
«Принять решение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах: Комсомольского проспекта — улицы Краснознаменной — Островского — Цинковой; Свердловского проспекта — улицы Островского — переулка Островского — улицы Каслинской; пересечения Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе Челябинска. Общая площадь территории — 6,85 гектара», — сообщается на сайте.
Проект планируется реализовать за семь лет. Девелопер, которого выберут после аукциона, должен построит более 115 тысяч квадратных метров жилья. Детали проекта будут определены с помощью аукциона. На участках разрешено строить социальные объекты, в том числе школы, вузы, детсады. Также в виды разрешенного использования входят отели, ветеринарные клиники, спортплощадки, магазины и кафе.
