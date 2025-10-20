«Я в школе наврал, что меня нашли в развалинах»: Никите Михалкову — 80

Биография самого популярного режиссера страны Фото: Пашвыкин / РИА Новости

Никита Михалков — одна из самых значительных и узнаваемых фигур в российском и мировом кинематографе. Его творческий путь, охватывающий более шести десятилетий, отмечен выдающимися достижениями в режиссуре, актерском мастерстве и активной общественной деятельности. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист РСФСР, лауреат Государственных премий и обладатель самых престижных кинематографических наград, включая «Оскар», Михалков стал живым символом русской культуры. Биография режиссера — в материале URA.RU.

Детство, семья и образование

Будущий мастер родился 21 октября 1945 года в Москве в семье, которую по праву называют культурной элитой России. Его отец, Сергей Владимирович Михалков (1913–2009), был известным детским писателем, автором текстов гимнов Советского Союза и Российской Федерации.

Мать, Наталья Петровна Кончаловская (1903–1988), — поэтесса и переводчица. Творческая династия простиралась и в предыдущие поколения: прадедом по материнской линии был великий русский художник Василий Суриков, а дедом — живописец Петр Кончаловский.

Продолжение после рекламы

Старший брат Никиты, Андрей Михалков-Кончаловский, также стал всемирно известным режиссером. Детство Никиты прошло в атмосфере строгого воспитания, уважения к традициям и глубокого погружения в мир искусства. До 12 лет он с братом жил в поселке Николина Гора, где их воспитывала няня-испанка Хуанита, благодаря чему будущий режиссер в совершенстве овладел испанским языком.

Кинопробы Никиты Михалкова на роль Пети Ростова в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука «Война и мир» Фото: Галина Кмит / РИА Новости

«Я в школе наврал, что меня нашли в развалинах, что я не Михалков. Потому что меня били все время. Я и учительнице сказал: "Да-да, нашли в развалинах, я был совсем младенцем, наверное, два месяца", — рассказывал Михалков в интервью Надежде Стрелец. «Дальше меня выпороли за это ремнем. Меня часто пороли», — добавлял режиссер.

С юных лет в Никите проявились разнообразные таланты: он занимался музыкой, обучаясь в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории по классу фортепиано, и параллельно посещал театральную студию при Драматическом театре им. К.С. Станиславского. Его актерский дебют состоялся в 14 лет с эпизодической роли в фильме «Солнце светит всем» (1959). Затем последовали роли в картинах «Тучи над Борском» (1960) и «Приключения Кроша» (1961).

Кадр из фильма «Жмурки», 2005 год Фото: Жмурки (2005)/Россия/ СТВ/Режиссер Алексей Балабанов

«Мне отец приходил на помощь только тогда, когда эта помощь была просто необходима. Точно также я отношусь к своим детям. Потому что лишить их иммунитета защищаться — это значит погубить их жизни», — заявлял режиссер.

В 1963 году Михалков поступил в Театральное училище им. Б.В. Щукина. Однако его страсть к кинематографу оказалась сильнее учебных запретов: нарушив правило, запрещавшее студентам сниматься в кино, он был отчислен с четвертого курса. Это не сломило его дух; напротив, Михалков перевелся на второй курс режиссерского факультета ВГИКа, в мастерскую Михаила Ромма, который окончил в 1971 году.

Никита Михалков проходил срочную службу на Камчатке Фото: Жестокий романс (1984)/СССР/Мосфильм/Режиссер Эльдар Рязанов

Его дипломной работой стала короткометражная лента «Спокойный день в конце войны». После института, в 1972–1973 годах, он проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте на Камчатке, где участвовал в художественной самодеятельности и даже в составе специальной экспедиции составлял карту Охотского побережья.

Актерская карьера

Еще до режиссерского дебюта Никита Михалков стал звездой советского экрана. Широкая известность пришла к нему в 18 лет после главной роли в лирической комедии Георгия Данелия «Я шагаю по Москве» (1963). Его обаяние и исполненная им одноименная песня сделали его кумиром поколения.

Продолжение после рекламы

Никита Михалков и Евгений Стеблов в кинофильме «Я шагаю по Москве», 1963 г Фото: РИА Новости

В последующие годы он создал галерею ярких актерских образов, снимаясь у ведущих советских режиссеров. Среди наиболее заметных работ:

Алексей Устюжанин в киноэпопее Андрея Кончаловского «Сибириада» (1978).

Сэр Генри в культовой ленте Игоря Масленникова «Собака Баскервилей» (1981).

Андрей в мелодраме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» (1982).

Сергей Паратов в «Жестоком романсе» (1984) того же режиссера.

Сергей Михайлович в криминальной комедии Алексея Балабанова «Жмурки» (2005), где он блестяще сыграл гротескного криминального авторитета.

В 1984 году за вклад в советский кинематограф Никите Михалкову было присвоено звание Народного артиста РСФСР.

Режиссерское творчество

Дебютной полнометражной работой Михалкова-режиссера стал неовестерн «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), который сразу же обратил на себя внимание оригинальным стилем и глубоким обращением к историческому материалу.

Кадр из фильма режиссера Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», 1974 год Фото: Пашвыкин / РИА Новости

Следующее десятилетие стало «золотым периодом» в его карьере. Практически ежегодно он выпускал картины, становившиеся событиями и признанные классикой отечественного кино:

«Раба любви» (1975) — поэтичная драма о немом кино и судьбе художника.

«Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977) — атмосферная экранизация чеховских мотивов.

«Пять вечеров» (1978) по пьесе Александра Володина.

«Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (1979) — глубокое проникновение в суть «обломовщины».

«Родня» (1981) — едкая социальная драма о семейных отношениях.

«Очи черные» (1987) — романтическая история с участием звезды итальянского кино Марчелло Мастроянни.

Режиссер Никита Михалков на съемках фильма «Раба любви», 1976 год Фото: Пашвыкин / РИА Новости

Режиссер рассказывал о своей работоспособности в интервью журналу Film.ru: «Я чувствовал себя потрясающе, когда одновременно снимал "Обломова" и "Пять вечеров", был занят 20 часов в сутки».

В 1987 году Михалков основал собственную студию «Тритэ», которая позволила ему обрести творческую и производственную независимость. Все его последующие фильмы были созданы при ее содействии.

Мировое признание и вершина карьеры пришли к режиссеру в 1990-е годы. Фильм «Урга — территория любви» (1991) был удостоен главного приза Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва». А картина «Утомленные солнцем» (1994) о трагических страницах сталинской эпохи получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля и премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Никита Михалков на съемочной площадке фильма «Утомленные солнцем-2», 2007 год Фото: РИА Новости/Централ Партнершип

В последующие годы Михалков продолжал создавать масштабные и часто поляризующие публику и критику работы: историческая драма «Сибирский цирюльник» (1998), ремейк классического фильма «12 разгневанных мужчин» — «12» (2007), ставший номинантом на «Оскар», продолжения эпопеи «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и «Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011), а также «Солнечный удар» (2014) по мотивам произведений Ивана Бунина.

Продолжение после рекламы

Параллельно с игровым кино Михалков снял ряд документальных картин, в том числе личные и пронзительные ленты о своей семье: «Анна. От 6 до 18» (1993) о взрослении дочери, «Отец» и «Мама» (обе — 2003).

Общественная, политическая и педагогическая деятельность

Никита Михалков известен своей активной и часто бескомпромиссной гражданской позицией. С 1992 года он является членом президиума Российского фонда культуры, а с 1993 по 2009 год возглавлял его правление. С 1998 года он бессменно занимает пост председателя Союза кинематографистов России, хотя его руководство неоднократно вызывало споры и внутрисоюзные конфликты.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, 2000 год Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Михалков придерживается консервативных, государственнических и монархических взглядов. В 2010 году он опубликовал политический манифест «Право и Правда», в котором подверг критике либеральную модель развития и предложил свои концепции преобразования России. Он неоднократно выступал в поддержку президента Владимира Путина, являясь его доверенным лицом на выборах 2012, 2018 и 2024 годов.

Он считает, что самый естественный для России путь — конституционная монархия и просвещенный консерватизм. «Просвещенный консерватизм — единственное, на чем может держаться Россия... Я верю в Бога. Если есть Бог, есть и дьявол. И я очень ясно представляю, что с нами происходит», — заявлял режиссер.

Владимир Путин в гостях на даче у режиссера Никиты Михалкова Фото: Сергей Жуков / РИА Новости

«Триаду: православие, самодержавие и народность — не зря придумали! Самодержавие — ответственность богопомазанника, православие — нравственная основа, народность — демократия. То есть когда самодержавие, стоящее на православии, являет собою прямую связь с народом», — отмечал Никита Михалков.

Важной частью его публичной деятельности стала авторская программа «Бесогон ТВ», которую он запустил на YouTube в 2011 году. В ней режиссер выступает с резкой критикой либеральных ценностей, западной политики и, по его словам, разоблачает ложь в медиапространстве. Программа, названная в честь святого Никиты Бесогона (изгоняющего бесов), вызывает оживленные дискуссии.

В 2024 году YouTube-канал Никиты Михалкова был заблокирован, тот отзывался о произошедшем так: «Мне абсолютно все равно. Наши враги не могут по-другому, и для них они правильно сделали, что заблокировали. Я же говорил, что, если враг не сдается, его уничтожают. Только мы должны зеркально к этому относиться и точно так же с ними поступать».

Никита Михалков на пресс-конференции, посвященной старту Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России», 2025 год Фото: Роман Наумов © URA.RU

Михалков также внес значительный вклад в образование. Он является основателем и ректором «Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова»: «Давней мечтой было создать место, привлекающее талантливую молодежь. Здесь каждый актер, режиссер, продюсер получает возможность по-новому взглянуть на профессию, усовершенствовать свое мастерство с помощью великолепных педагогов, которые принимают участие в работе нашей академии, и получить некий творческий заряд и, конечно, новые знания», — рассказывал Михалков в интервью ТАСС.

Продолжение после рекламы

С 2017 года он занимает пост художественного руководителя Центра театра и кино, носящего его имя. Под его руководством были поставлены спектакли, в том числе «Метаморфозы» по Чехову и Бунину и масштабная постановка «12» на сцене Большого театра.

Продюсерская и предпринимательская деятельность

Как продюсер Никита Михалков стоял у истоков многих кассовых и популярных российских фильмов, среди которых «Легенда №17» (2013), «Движение вверх» (2017), «Т-34» (2019) и «Чемпион мира» (2021).

Он также является успешным предпринимателем: ему принадлежит студия «Тритэ», он совладелец алмазообрабатывающего завода UralDiamond, лесных хозяйств и мебельного производства. С 2009 года Михалков развивает винодельческий бизнес в Италии, выпуская вино под маркой «Додичи» (в переводе с итал. — «двенадцать»).

Личная жизнь Никиты Михалкова

Никита Михалков был женат дважды. Его первой супругой стала знаменитая актриса Анастасия Вертинская. В этом браке в 1966 году родился сын Степан, который стал ресторатором. Пара рассталась из-за того, что Анастасия хотела строить карьеру в кино, а не няньчиться с детьми. Спустя годы Никита и Анастасия в интервью неизменно подчеркивают, что не желали бы иной судьбы, поскольку считают, что события их жизни не могли бы сложиться по-другому.

Никита Михалков и актриса Анастасия Вертинская на торжественном вечере, посвященном 100-летию Сергея Михалкова, 2013 год Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С 1973 года режиссер женат на бывшей модели Татьяне Михалковой. В этом браке появились на свет трое детей, каждый из которых впоследствии связал свою профессиональную деятельность с киноиндустрией:

Анна (род. 1974) — актриса и продюсер.

Артем (род. 1975) — режиссер и актер.

Надежда (род. 1986) — актриса.

Никита Михалков и его супруга Татьяна Михалкова на торжественной церемонии вручения ХХIII Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел», 2025 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости