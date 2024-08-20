Как живет Андрей Кончаловский: блокбастеры для Голливуда, пять браков и поддержка СВО

Режиссеру Андрею Кончаловскому исполняется 87 лет

20 августа 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Андрею Кончаловскому 20 августа исполняется 87 лет Фото: Russian Look / Global Look Press Советский режиссер, создатель фильмов «Сибириада» и «Дворянское гнездо» Андрей Кончаловский 20 августа празднует свое 87-летие. Он был женат пять раз, режиссировал фильмы для Голливуда и активно поддерживает специальную военную операцию на Украине. Как живет Андрей Кончаловский — в материале URA.RU. Биография Андрея Кончаловского Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве. Он происходит из известной литературной семьи: его отец, Сергей Владимирович Михалков, был выдающимся советским писателем и поэтом, а мать, Наталья Петровна Кончаловская, занималась поэзией и переводами. Младший брат, Никита Михалков, также стал известным режиссером и актером. В конце 1941 года, в разгар Второй мировой войны, Андрей вместе с матерью и сестрой Екатериной был эвакуирован сначала в Алма-Ату, а затем в Уфу. Семья вернулась в Москву только в 1944 году. Андрей начал свое образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, где он изучал фортепиано. В 1957 году окончил музыкальное училище при консерватории, но вскоре понял, что его настоящая страсть — это кино. В 1965 году Андрей Кончаловский успешно завершил обучение на режиссерском факультете ВГИКа, где он имел честь учиться у кинорежиссера, сценариста и публициста Михаила Ромма. Кончаловский закончил ВГИК на режиссерском факультете Фото: Aleksandr Sternin / Global Look Press Переезд в США и голливудская карьера В 1980-х годах Кончаловский переехал в США, где его карьера получила новый виток. Он снял несколько успешных фильмов, среди которых выделяется «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом. Однако, несмотря на коммерческий успех, работа в Голливуде представляла собой и ряд вызовов, связанных с различиями в творческом подходе и студийной системе. После десятилетия работы в США, Кончаловский вернулся в Россию в начале 1990-х. На родине он продолжил создавать фильмы, которые получали признание как на российском, так и на международном уровнях. Одним из таких проектов стал многосерийный фильм «Одиссея», который принес ему премию «Эмми». На протяжении последующих десятилетий Кончаловский продолжал активно работать в кино, режиссируя различные фильмы. Его фильм «Дорогие товарищи!», вышедший в 2020 году, был высоко оценен критиками и получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. В режиссерской фильмографии Кончаловского больше 30 фильмов и сериалов Фото: Russian Look / Global Look Press Личная жизнь Кончаловский был женат пять раз. Его первый брак с балериной Ириной Кандат длился два года. Второй брак — с актрисой Наталией Аринбасаровой, в нем у пары родился сын Егор, который также пошел по стопам отца и стал кинорежиссером. Третий брак был с француженкой Вивиан Годе принес ему дочь Александру, а четвертый — с Ириной Мартыновой — двух дочерей, Наталью и Елену. Самым заметным и продолжительным является его пятый брак с актрисой Юлией Высоцкой, которая моложе его на 36 лет. Они встретились в середине 1990-х, а в 1998 году официально зарегистрировали свой брак. У пары двое детей — дочь Мария и сын Петр. У Кончаловского есть внебрачная дочь Дарья от актрисы Ирины Бразговки Фото: Aleksandr Sternin / Global Look Press Поддержка спецоперации Режиссер выразил поддержку действиям РФ на Украине, что стало предметом широких обсуждений как в России, так и за рубежом. В одном из своих интервью он заявил, что считает спецоперацию необходимой мерой, и подчеркнул историческую связь между Россией и Украиной. По его мнению, эти две страны имеют общее прошлое и должны стремиться к сотрудничеству и взаимопониманию. Высказывания Кончаловского вызвали разнообразные реакции в обществе. Некоторые поддержали его позицию, считая, что его мнение как уважаемого культурного деятеля имеет вес. Другие же критиковали его за поддержку действий, которые привели к международным напряженностям и конфликтам. Андрей Кончаловский поддерживает спецоперацию и действия российских властей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советский режиссер, создатель фильмов «Сибириада» и «Дворянское гнездо» Андрей Кончаловский 20 августа празднует свое 87-летие. Он был женат пять раз, режиссировал фильмы для Голливуда и активно поддерживает специальную военную операцию на Украине. Как живет Андрей Кончаловский — в материале URA.RU. Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве. Он происходит из известной литературной семьи: его отец, Сергей Владимирович Михалков, был выдающимся советским писателем и поэтом, а мать, Наталья Петровна Кончаловская, занималась поэзией и переводами. Младший брат, Никита Михалков, также стал известным режиссером и актером. В конце 1941 года, в разгар Второй мировой войны, Андрей вместе с матерью и сестрой Екатериной был эвакуирован сначала в Алма-Ату, а затем в Уфу. Семья вернулась в Москву только в 1944 году. Андрей начал свое образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, где он изучал фортепиано. В 1957 году окончил музыкальное училище при консерватории, но вскоре понял, что его настоящая страсть — это кино. В 1965 году Андрей Кончаловский успешно завершил обучение на режиссерском факультете ВГИКа, где он имел честь учиться у кинорежиссера, сценариста и публициста Михаила Ромма. В 1980-х годах Кончаловский переехал в США, где его карьера получила новый виток. Он снял несколько успешных фильмов, среди которых выделяется «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом. Однако, несмотря на коммерческий успех, работа в Голливуде представляла собой и ряд вызовов, связанных с различиями в творческом подходе и студийной системе. После десятилетия работы в США, Кончаловский вернулся в Россию в начале 1990-х. На родине он продолжил создавать фильмы, которые получали признание как на российском, так и на международном уровнях. Одним из таких проектов стал многосерийный фильм «Одиссея», который принес ему премию «Эмми». На протяжении последующих десятилетий Кончаловский продолжал активно работать в кино, режиссируя различные фильмы. Его фильм «Дорогие товарищи!», вышедший в 2020 году, был высоко оценен критиками и получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Кончаловский был женат пять раз. Его первый брак с балериной Ириной Кандат длился два года. Второй брак — с актрисой Наталией Аринбасаровой, в нем у пары родился сын Егор, который также пошел по стопам отца и стал кинорежиссером. Третий брак был с француженкой Вивиан Годе принес ему дочь Александру, а четвертый — с Ириной Мартыновой — двух дочерей, Наталью и Елену. Самым заметным и продолжительным является его пятый брак с актрисой Юлией Высоцкой, которая моложе его на 36 лет. Они встретились в середине 1990-х, а в 1998 году официально зарегистрировали свой брак. У пары двое детей — дочь Мария и сын Петр. Режиссер выразил поддержку действиям РФ на Украине, что стало предметом широких обсуждений как в России, так и за рубежом. В одном из своих интервью он заявил, что считает спецоперацию необходимой мерой, и подчеркнул историческую связь между Россией и Украиной. По его мнению, эти две страны имеют общее прошлое и должны стремиться к сотрудничеству и взаимопониманию. Высказывания Кончаловского вызвали разнообразные реакции в обществе. Некоторые поддержали его позицию, считая, что его мнение как уважаемого культурного деятеля имеет вес. Другие же критиковали его за поддержку действий, которые привели к международным напряженностям и конфликтам.