КАМАЗ отчитался Мишустину, как готовит кадры для автопрома

КАМАЗ укрепляет технологический суверенитет России Фото: Размик Закарян © URA.RU

Российский автопроизводитель КАМАЗ усиливает взаимодействие с ведущими российскими вузами для подготовки инженерных кадров, необходимых автопрому страны, и развития образовательной инфраструктуры. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин перед премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Укрепление технологического суверенитета невозможно без подготовки квалифицированных специалистов. КамАЗ активно взаимодействует с вузами и принимает участие в создании и развитии образовательной инфраструктуры с акцентом на инженерное образование», — подчеркнул Сергей Когогин, его речь приводят в telegram-канале правительства РФ.

В компании уточнили, что на базе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана действует научно-образовательный центр, где студенты реализуют проекты, связанные с задачами, стоящими перед промышленностью. КамАЗ сотрудничает с несколькими десятками российских вузов, включая Набережночелнинский институт Казанского федерального университета и Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева. Студенты проходят практику на передовом оборудовании и проводят исследования, востребованные в автопроме.

Продолжение после рекламы

В 2023 году в Набережных Челнах открылась передовая инженерная школа, которую сегодня относят к числу пяти лучших в России. Она стала эффективным инструментом для наращивания кадрового потенциала и внедрения новых технологий. По данным КамАЗа, выпускники школы успешно трудоустраиваются на предприятиях холдинга, участвуют в создании современных автомобилей, тягачей, электробусов.