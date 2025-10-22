КАМАЗ отчитался Мишустину, как готовит кадры для автопрома
КАМАЗ укрепляет технологический суверенитет России
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Российский автопроизводитель КАМАЗ усиливает взаимодействие с ведущими российскими вузами для подготовки инженерных кадров, необходимых автопрому страны, и развития образовательной инфраструктуры. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин перед премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«Укрепление технологического суверенитета невозможно без подготовки квалифицированных специалистов. КамАЗ активно взаимодействует с вузами и принимает участие в создании и развитии образовательной инфраструктуры с акцентом на инженерное образование», — подчеркнул Сергей Когогин, его речь приводят в telegram-канале правительства РФ.
В компании уточнили, что на базе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана действует научно-образовательный центр, где студенты реализуют проекты, связанные с задачами, стоящими перед промышленностью. КамАЗ сотрудничает с несколькими десятками российских вузов, включая Набережночелнинский институт Казанского федерального университета и Набережночелнинский филиал Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева. Студенты проходят практику на передовом оборудовании и проводят исследования, востребованные в автопроме.
В 2023 году в Набережных Челнах открылась передовая инженерная школа, которую сегодня относят к числу пяти лучших в России. Она стала эффективным инструментом для наращивания кадрового потенциала и внедрения новых технологий. По данным КамАЗа, выпускники школы успешно трудоустраиваются на предприятиях холдинга, участвуют в создании современных автомобилей, тягачей, электробусов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативы автогиганта и пожелал ему успехов. «И, конечно, чтобы как можно больше молодых ребят, которые учатся, как Вы сказали, „с горящими глазами“, приходили к вам на производство, создавали новые удобные автомобили, самосвалы, тягачи, электробусы и радовали свою страну, людей современными работами, современными изделиями — качественными и, главное, конкурентоспособными», — отметил глава правительства.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.