Самолет с Гросси прибыл в Калининград

Рафаэль Гросси посетил Калининград с деловым визитом Фото: Dean Calma / IAEA

Накануне запланированных переговоров с руководством «Росатома» Калининград посетил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По информации осведомленного источника, после прибытия руководитель международного агентства покинул аэропорт Храброво.

«Рафаэль Гросси прибыл в Храброво. В настоящее время он покинул здание аэропорта», — пояснил собеседник ТАСС.

Известно, что Гросси не воспользовался выходом из бизнес-зала. Около здания аэропорта было замечено около семи машин представительского класса. Самолет рейса F3 6571, следовавший из Марселя в Калининград, приземлился в 17:34 (18:34 по московскому времени).

